LOOKMOM – Well Spent Youth (LOOKMOM)

Enciendan las alarmas porque bien podríamos estar ante uno de los debuts nacionales del año en curso, al menos si admitimos que el acierto puede cuantificarse en base a efectividad y toneladas de descaro, con la resultante consecución de un sonido a todas luces universal. Porque el estreno en formato largo del combo leridano formado por Rob Pérez y Aleix Andorrà bajo el nombre de LOOKMOM es, sin lugar a dudas, un pepinazo tan incontestable como ininterrumpido a lo largo de sus doce temas.

Concretamente es uno de esos artefactos que, de haber tenido su origen en (por ejemplo) Brooklyn, casi con toda seguridad estaría copando emisoras y espacios destacados en buena parte de la prensa musical. ‘Well Spent Youth’ (LOOKMOM, 21) es un compendio bien parecido de sonido madchester, garage, disco-punk, pop y funk-rock, con influencias entreveradas y bien asentadas de grupos como Primal Scream, LCD Soundsystem, Pop Levi, LeTigre, Art Brut, Happy Mondays, Delorean, We Are Scientists o los añorados WAS –aka We Are Standard–, de quienes demuestran ser alumnos aventajados tras coger sin vergüenza el testigo dejado por los vizcaínos tras su separación. Dianas que se suceden al ritmo marcado (¡y cómo!) por piezas como las pegadizas “all knobs at 11” –que abre el fuego– y “well spent youth”, el ramalazo retro de “endangered species”, “i think i am an existentialist”, el glam de “we play offensive”, o el ácido cierre que supone “the king of spain”. Una selección a la cabría sumar ese trío de ases en forma de single compuesto por las no menos infalibles “the real meaning of friendship”, “i think i just got ripped off” y “actors and actresses live things too intensly”.

La acertada producción de Hans Krüger realza todo el potencial latente en las propias composiciones, y consigue ese poderoso sonido que noquea a lo largo de la media hora de duración que conforma ‘Well Spent Youth’ (LOOKMOM, 21). Un trabajo que funciona como poderosa llamada de atención y que, si algún día recuperamos la normalidad, servirá al dúo para ejercer como ocurrente cierre de no pocos festivales veraniegos. Ojalá sea pronto, porque esa fiesta promete.

