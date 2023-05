Los festivales llegan a la Costa del Sol este verano

La Costa del Sol se está convirtiendo en uno de los atractivos más apetecibles para disfrutar de los festivales en verano. Esta hermosa región costera de Málaga ofrece un escenario perfecto para la música, el arte y la diversión. Con sus hermosas playas de aguas cristalinas, paisajes impresionantes, una excelente oferta gastronómica y un clima soleado excepcional, es un destino ideal para combinar la música con las vacaciones. Eventos como el Weekend Beach Festival Torre del Mar, el Brisa Festival, el CanelaParty y el Cala Mijas, ofrecen una experiencia musical única en un entorno envidiable. La combinación tus bandas favoritas y un clima mediterráneo hace que estos festivales sean una opción perfecta para los amantes de la música que también desean disfrutar del descanso en la costa.

Weekend Beach Torre del Mar

Uno de los festivales más destacados de la temporada es el Weekend Beach Festival Torre del Mar, que se llevará a cabo del 5 al 8 de julio. Con una ubicación privilegiada en una de las playas más hermosas de la costa de Málaga, este festival atrae a miles de personas cada año. El cartel de artistas trae nombres como Maluma, Carl Craig, Dellafuente, Fangoria, Sidecars, La Casa Azul, Chef’special, Hector Oaks, Mala Rodriguez, Kiko Veneno, Dani Fernández, Morgan, SFDK, Doctor Explosión, The Gulps, y muchos más. Desde música electrónica hasta pop, rock y hip-hop, hay algo para todos los gustos en este festival diverso y emocionante. Info y venta de entradas: www.weekendbeach.es.

Brisa Festival

Otro festival imperdible en la Costa del Sol es el Brisa Festival, que tendrá lugar en Málaga durante el mes de julio. Este festival se lleva a cabo en dos ubicaciones diferentes: el Jardín Botánico de La Concepción y la Plaza de Toros de La Malagueta. Con un enfoque en destacar el talento musical local y nacional, el Brisa Festival ofrece un ciclo de conciertos que se extiende a lo largo de varios días. Los asistentes podrán disfrutar de actuaciones de artistas como Chambao, Macaco, Love of Lesbian, DePedro, Carlos Sadness, Shinova, Elefantes, Lagartija Nick Soleá Morente, y muchos más. Venta de entradas a través de la web: www.brisafestival.com

CanelaParty

CanelaParty vuelve a Torremolinos (Málaga) del 23 al 26 de agosto de 2023 con uno de los carteles más contundentes que se les recuerda. El nuevo pitote trae uno de los carteles más contundentes que se les recuerda. Ahí están King Gizzard & the Lizard Wizard, Snail Mail, Cave In, Squid, Dry Cleaning, Noga Erez, Joe Unknown, Sorry, Jonathan Bree, The Notwist, shame, Las Ligas Menores, black midi, Panda Bear & Sonic Boom, Carpenter Brut, Sofia Kourtesis, Lime Garden y Porridge Radio. Junto a ellos, propuestas nacionales incontestables como Triángulo de Amor Bizarro, Alavedra, Alien Tango, BALA, Rocío Márquez y Bronquio, Mujeres, Biznaga, Mausoleo, Vulk, Pantocrator, La Paloma, Perro, Pony Bravo, Pinpilinpussies, Repion y BRAVA. Ya están a la venta los abonos y entradas de día para su próxima edición, a los que puedes acceder desde ya haciendo click en este enlace.

Cala Mijas

Por último, pero no menos importante, el festival Cala Mijas llevará a cabo del 31 de agosto al 2 de septiembre su segunda edición. Su éxito incontestable tendrá continuación en 2023, en Sonora Mijas con The Strokes, Florence + The Machine y Arcade Fire, como cabezas de cartel confirmados del festival. Junto a ellos IDLES, con su punk rock ético y político, la leyenda británica Siouxsie, Moderat y su electrónica contemporánea, el descarado y británico SLOWTHAI, Foals, Amyl & The Sniffers, Metronomy, The Blaze, Cupido, Amaia, Baiuca, Ballena, Cariño, Delaporte, Judeline y muchos más. Venta en calamijas.com y seetickets.com/es