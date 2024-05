La Habitación Roja lanzan un nuevo sencillo

La Habitación Roja acaban de publicar un nuevo sencillo, «La vida fluyendo». Se trata del cuarto adelanto de su nuevo disco, que promete ser uno de los mejores trabajos de su carrera. Un álbum que se publicará después del verano y del que ya conocíamos temas como «Svalbard«, «Los Seres Queridos» y «El Duelo«.

«La vida fluyendo», el nuevo sencillo de La Habitación Roja, es una obra que encapsula momentos de serenidad y plenitud, una oda a la belleza y la esperanza que siempre se puede encontrar en la rutina más cotidiana. La canción está inspirada en una bonita y reveladora experiencia que Jorge Martí, su compositor, vivió mientras visitaba a su suegro en una residencia. «Habían ingresado a mi suegro en una residencia tres meses antes y solíamos visitarlo casi a diario. La última vez que tuvimos la oportunidad de sentarlo en una silla de ruedas y sacarlo a pasear en el jardín de la residencia, tuve una especie de revelación. No sabíamos que esa sería la última vez antes de su fallecimiento, pero aquel exuberante día de verano todo a nuestro alrededor refulgía con fuerza. Era como si la vida fluyera ante nosotros y la naturaleza, en una especie de arreón final, se nos mostrara en toda su brillantez desbordando los sentidos, agudizados en ese preciso instante de una manera que si cierro los ojos todavía hoy puedo apreciar. Me fascinaron los colores del cielo, la hierba en todo su esplendor, el verde rabioso de las hojas de los árboles, el trino balsámico de los pájaros, los insectos danzando de flor en flor, la armonía con la que Ingrid interactuaba con su padre. Había unos arbustos de grosella que recolectamos y dimos a probar las bayas a mi suegro y una explosión de dulce y ácido sabor se apoderó de nuestras papilas gustativas. Me tumbé en un banco a contemplar la vida fluyendo y observando a dos de mis seres más queridos a mi lado, pensé en que no me hacía falta nada más, que ahí a mi alcance, columpiándose ante mis ojos, estaba la felicidad, serena y plena. Escribí la letra de la canción imaginándome a Sigbjørn diciéndonos desde su ocaso que debíamos aprovechar y apreciar cada momento único que la vida nos brinda, como el que estábamos contemplando ante nuestros ojos«.

«La vida fluyendo» se grabó en los estudios Ultramarinos Costa Brava de Sant Feliu de Guíxols. Producida por Santi García y masterizada por Víctor García, cuenta con la colaboración a los coros de Ramón Rodríguez (The New Raemon), y el vibráfono de Marc Clos.