Low Blows llegan desde Barcelona con Cruel

Low Blows es una banda de post-punk procedente de Barcelona. Inicialmente arrancó como el proyecto solista de Carlos Vergara (bajo y voz), publicando un par de EPs: Holes to Fill (2016) y Flesh (2017). Posteriormente se incorporaron los músicos Rubén Carballo a la batería, Marcel Molina a los teclados y el guitarrista Andrés Silgado. Aunque en un primer lugar lo hicieron para acompañar a Carlos en directo, finalmente han sido también la banda con la que ha grabado los singles “Stranger”, “Low blows” y “Skin”, publicados en los últimos meses.

Este trío de singles sirvieron de adelanto al primer disco de Low Blows, un álbum llamado Cruel que fue publicado a través de 7argh el pasado mes de abril. En el disco se incluyen los tres temas mencionados, además de otros siete en un estilo muy similar: un combinado de dark-wave y post-punk que remite a los sonidos más oscuros de los 80, con aquellas guitarras punzantes, bajos intensos y voces profundas que daban paso a canciones emotivas y sombrías.

No es de extrañar que entre las referencias de Low Blows se cite a Joy Division y también a revivalistas de las últimas décadas como Interpol o Editors, nombres a los que yo añadiría los de Chameleons, quizás también Bauhaus e incluso los primeros Echo and the Bunnymen. Tampoco es de extrañar que en la hoja de prensa se subtitule o presente el disco como “Bailando en la oscuridad“. Es, de hecho, lo que hacíamos muchos en aquellos años con esa música que nos entristecía de una manera extraña pero al mismo tiempo nos encantaba y no podíamos evitar levantarnos cuando sonaban algunos de los grupos mencionados.

Puedes escuchar Cruel, el debut en formato largo de Low Blows, en Spotify o en su página de Bandcamp.

Cruel by Low Blows

(la foto de cabecera es obra de Natalia Salmerón)