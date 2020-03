Luke Jenner de The Rapture debuta en solitario

The Rapture se separaban en 2014. La banda norteamericana, que en 2011 editaban su último rompepistas (“How Deep Is Your Love”), incluido en su último disco, In The Grace Of Your Love. Considerados una influyente formación de dance punk de principios de siglo junto a artistas como Radio 4, dejaron por el camino cinco álbumes, teniendo su mayor éxito en 2003 de la macho del tercero de ellos, Echoes.

Ellos volvían a la actividad después de 5 años de separación y este verano vendrán a visitarnos dentro de Mad Cool (si es posible). Mientras ello se produce y mientras llegan nuevas canciones de The Rapture, su líder anuncia disco en solitario.

Luke Jenner nos sorprende con una canción “You’re Not Alone” su debut como solista, en el que se aleja de la pista de baile y muestra una faceta más introspectiva, con pianos y pequeños alegros electrónicos.

Según comenta el propio Jenner: “Hice este disco para juntar a mi familia, mis amigos y la música en una sola cosa. No para herir a nadie, ni para dejar a alguien fuera, sino para tener una conversación con todos aquellos que quieren hablar conmigo”.

El álbum estará disponible el 15 de mayo y se llamará Titled 1.