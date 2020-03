Rosalía le da al autotune en su nuevo single, ‘Dolerme’

Rosalía estrena su canción de 2020. Tras el éxito comercial y de la crítica que tuvo su segundo disco El Mal Querer, nuestra cantante más internacional no ha dejado de publicar nuevas canciones de los más variados estilos.

Parece que hace mucho tiempo de “Malamente”, que obtuvo seis nominaciones a los Grammy Latino, llevándose a casa los premios a la Mejor Canción Alternativa y Mejor Actuación Urban Fusion. En 2019 pudimos disfrutarla junto a James Blake en el lanzamiento de su single “Barefoot in the Park” y cuatro lanzamientos adicionales como su single más reciente “Yo x Ti, Tu x Mi” con Ozuna, la doble canción “Milionària & Dio$ No$ Libre Del Dinero”, “Aute Cuture” y la aclamada “Con Altura” con J Balvin y El Guincho, que fue seleccionada como canción del verano. El pasado noviembre llegaba otro single, “A Pale” que tomaba su nombre, literalmente, de los pallets de madera casi omnipresentes en la vida de Rosalía durante años, mientras crecía en el Baix Llobregat, dominado por los poligónos industriales y los camiones.

Después de la vuelva al flamenco con “Juro Que“, llega un nuevo sencillo con un cambio de rumbo, combinando una guitarra acústica con el autotune. “Dolerme” es lo nuevo de Rosalía que ella misma ha presentado así: “Sé que lo que yo hago como artista puede parecer prescindible, (…) pero para mí poder hacer música es salud mental. Esta canción se llama Dolerme y espero que os haga sentir un poco mejor como a mí cuando la hice”.