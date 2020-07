Luke MacRoberts – Down The Hole (Autoeditado)

Luke MacRoberts es intérprete y compositor de canciones prácticamente toda su vida, un gringo oriundo de la llamada ciudad de los vientos, Chicago. Después de participar en distintas agrupaciones tanto en su lugar de origen como en México, decide lanzar Down The Hole, con una propuesta conceptual que no sólo tiene que ver con la música sino con otros estímulos artísticos.

Mucho del sonido de sus canciones provienen de su amor por la música folk y el rock progresivo, con algunos tintes de lo llamado alternativo y hasta dosis de voz grungera, lo que puede notarse a través de sus honestas y a la vez profundas letras que se yuxtaponen a sus acentos extraños y a menudo, armonía disonante. El resultado de todo esto es Down The Hole, un disco que puede caer en la categoría de experimental o incluso rock pop, pero también se puede destacar la accesibilidad de la música para el oyente de todos los días. Influencias evidentes como The Mars Volta y Nine Inch Nails, de alguna manera se sientan cómodamente junto a Graham Nash, Radiohead y con un sonido muy cercano a los primeros 2 discos de Coldplay.

En palabras de Luke MacRoberts: “Down the Hole es el disco que hice como una oda a mis 20’s y a todas las cosas que significaron algo para mí. La progresión del álbum coincide con la línea de tiempo y en su totalidad es un clavado en este hoyo profundo para encontrar significado en una aparente vida insignificante. Algunas veces necesitas destruirlo todo para comenzar de nuevo y este es el tema central”, expresó el talentoso guitarrista.

Todas las grabaciones y mezclas para el álbum de Luke MacRoberts se realizaron en Madriguera Studio, en el corazón de la tormentosa y mal llamada CDMX en México. Iván Almanza (fundador del estudio y baterista de la banda Apolo), diseñó y produjo los 13 temas con Luke, lado a lado. Toda la masterización fue realizada, nada más y nada menos que, por el proverbial Tom Baker que ha trabajado con NIN, Modest Mouse, Café Tacvba, Avenged Sevenfold, entre otros.

De su primer disco solista Down The Hole, se lanza el primer videoclip oficial de este material, “Almost awake, almost alive”, rola final del disco y la que habla de salir arrastrándose de un hoyo, el despertar de un sueño y encontrar el balance entre los sueños y la realidad, más las metáforas que le quiera encontrar uno como espectador. En palabras del autor: “Es acerca de aceptar el bien y abandonar el mal, el inicio de una nueva era”, es lo que cuenta Luke sobre esta canción.

Puedes escuchar Down By The Hole, el primer álbum en solitario de Luke MacRoberts, en Spotify.

