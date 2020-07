Como cada miércoles, es hora de compartir con todos nuestros lectores la PlayList Emergente de la Semana. Una lista semanal de canciones que confeccionamos a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre escogiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy nuestra PlayList Emergente incluye canciones de In Materia, Gotta Light, Lemy River, The Last Man Standing, Igeldo, Mario Heute, Baiuca, Screweed Loose, Kòkolash y Ombra.

In Materia – Luna 3

Después de casi una década y dos EPs, In Materia lanzaron el pasado mes de marzo su primer LP, Infinito Tripular. Uno de los temas que incluye se llama “Luna 3”, como la sonda soviética que, en 1959, consiguió fotografiar por primera vez la cara oculta de La Luna. “Luna 3” propone un viaje interior para conocer esa parte oculta de nosotros mismos. El videoclip ha sido rodado y editado por completo por la banda en los últimos coletazos del confinamiento con la ayuda de Luis Mateo, actor principal y padre de uno de los miembros del grupo, y Ana Escario. La estética del guión del videoclip es una mezcla entre las series de TV de los 80’s y los guiones de películas de serie B.

Gotta Light – Evil robots will rule the fucking world

Gotta Light es un proyecto musical, a caballo entre Barcelona y Turín, formado por Alessio Scotto (Nero Silverman) y Andrea Dulicchio (Mr. Doyoulike). La trayectoria del dúo arranca en 2019, cuando deciden crear una música en la que se puedan ver reflejadas sus influencias tanto de Daft Punk, Prodigy, Kraftwerk o los Chemical Brothers como las de Metallica o Jimi Hendrix. Así, en sus temas, instrumentales, convergen la música electrónica y el rock. Una buena muestra es este “Evil robots will rule the fucking world”.

Lemy River – IXI

Este mes de junio Lemy River ha lanzado un nuevo sencillo unas semanas después de su primer single “Bukowski”, esta vez sin colaboración. La canción fue compuesta, grabada y mezclada por Iban “Lemy River” desde casa sin necesidad de ningún confinamiento. El motivo no fue otro que la vuelta de Iban a Tolosa después de 8 años en Barcelona. Acogido en casa de uno de sus mejores amigos aprovechó el intenso momento para componer este bonito a la vez que experimental tema.

The Last Man Standing – Daark

The Last Man Standing es el proyecto de indie folk en solitario del madrileño Chechu Rodríguez. Hace un mes apareció en nuestra PlayList Emergente con su primer single, “St. Valentine”. Hoy vuelve a ella con su segundo single, “Daark”, una canción que habla de nuestra capacidad para ser negativos cuando no estamos bien con nosotros mismos. No siempre es tan fácil ser positivo y creer en uno mismo, no sobra pesimismo y nos falta amor propio, y ese es el mensaje de este nuevo single de The Last Man Standing.

Igeldo – Moscas en febrero

Igeldo es una banda madrileña formada por Javier Aguilar, Aitor Berraondo, Adrián Díez y Germán Ormaechea. Antes del confinamiento os hablamos de ella en nuestra sección 7 Minutos al Día, donde te presentábamos su EP Ancha es Castilla y aprovechábamos para estrenar el vídeo de “No me mires más así”. En estos meses el grupo ha aprovechado para crear nuevas canciones, con todas las dificultades posibles debido a la particularidad de tener que hacerlo a distancia. Una de esas canciones es esta “Moscas en febrero”.

Mario Heute – Tan Extraño Parte I: A nunca o sien

El pasado mes de mayo vio la luz el quinto single de Mario Heute, un músico valenciano que ya apareció en nuestra PlayList Emergente hace unos meses. Su nuevo single, “Tan extraño parte I: A nunca o sien”, aparecerá en su nuevo EP, Lunes Descosido, que se publicará a lo largo de este mes. Contendrá varios temas lanzados previamente como singles, además de la segunda parte de “Que me aspen en Colorado” y unas versiones alternativas de algunas de las canciones. Este nuevo tema de Mario Heute trata de las relaciones personales complicadas.

Baiuca – Adélia (ft. Haema)

Hace pocos días te hablábamos en Muzikalia de Paisaxes, el nuevo álbum de Baiuca, un proyecto musical que combina la tradición y la modernidad gallega. Un disco que no incluye esta nueva canción, “Adélia”, interpretada junto a las lisboetas Haema y creada a partir de un tema tradicional portugués llamado “Vou ao restaurante” que en su día lo cantó la fadista-cantora Adélia García. “Adélia” se publica en un vinilo de 7″ de edición limitada que incluirá también un remix del productor francés Yeahman en el vinilo, y en versión digital junto a otra versión a cargo de los portugueses Ohxala.

Screweed Loose – This place pt. 1

Screweed Loose es una banda de rock-metal alternativo procedente de Canals, en la provincia de Valencia, y formada en el verano de 2016. Básicamente el grupo lo integra Hugo T. Robinson, con la colaboración de diferentes músicos para los directos. En 2018 lanzaron su primer LP, Heart of Screws, con portada diseñada por Bill Smith, grabado en su propio estudio y mezclado y masterizado por Sergio Peiró en SP Estudios. En los últimos meses han publicado diversos temas como vídeo-singles, entre ellos este “This place pt. 1” .

Kòkolash – Mud

Kòkolash es una nueva banda barcelonesa que combina en su música sonidos analógicos con música sintética, soul, electrónica y música urbana. En una PlayList Emergente de finales del pasado año te dimos a conocer su primer single, “Enjoy”. En su segundo single, “Mud”, vuelven a mezclar atmósferas electrónicas con el soul más alternativo y psicodélico, creando una pieza sonora que en realidad es un viaje por distintas emociones.

Ombra – Espacio vital

La banda mallorquina Ombra presentó hace unas semanas “Espacio vital”, una canción cargada de positivismo como adelanto del que será su tercer álbum. El tema llega acompañado de un colorido videoclip dirigido por Txetxu García y producido por Beatriz Blanco. Rodado en distintos puntos de Madrid, refleja distintas situaciones donde la diversidad es la protagonista: el amor, la edad, el aspecto, la discapacidad… Con este mensaje de aceptación de nuestras diferencia y de la diversidad en todos los sentidos que nos lanza Ombra cerramos por hoy la PlayList Emergente de la Semana. ¡Hasta la siguiente!