Lydia Lunch & Marc Hurtado actúan en Madrid interpretando canciones de Suicide y Alan Vega

Lydia Lunch se une al músico, intérprete, poeta, pintor, productor y cineasta Marc Hurtado -cofundador del dúo francés Etant Donnés– en una gira especial en la que interpretarán canciones de Suicide y Alan Vega y que recalará en MAdrid el próximo 25 de junio.

Poco podemos decir de una artista total como Lydia Lunch, música, escritora, fotógrafa y artista escénica, irrumpió en la escena musical de Nueva York en 1977 con su proyecto seminal No Wave, Teenage Jesus and the Jerks. En busca de inspiración y en sus múltiples colaboraciones, que incluyen a Karen Finley, Hubert Selby Jr, Nick Cave, William Burroughs o Virginie Despentes.

Marc Hurtado ya había reunido a Alan Vega y Lydia Lunch en el álbum RE-UP de Etant Donnés en 1999 y formó con ella el proyecto My Lover The Killer en 2013, con el cual grabaron un álbum lanzado en abril de 2016 en Munster Records. Desde 2019 han unido fuerzas para un evento que es una especie de explosión sonora y visual, una ceremonia chamánica, donde los dos artistas queman sus almas en el corazón volcánico de las canciones de Alan Vega y Suicide.

Toma nota:

Lydia Lunch & Marc Hurtado plays Suicide – 25 de junio

Sala El Sol / Calle Jardines Número 3, Madrid / Metro Sol – Gran Vía.

Entradas Anticipada 18€ / 22€ Taquilla.

Puntos de Venta en Tiendas de Discos: Escridiscos ( Calle Navas de Tolosa Número 4. Madrid )

Compra las entradas aquí