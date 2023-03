Mad Cool cierra cartel con 49 incorporaciones nuevas

Mad Cool 2023 acaba de cerrar su cartel. El festival madrileño tendrá lugar los próximos 6, 7 y 8 de julio de 2023 en un nuevo emplazamiento, entre la carretera M-45 y la calle Laguna Dalga, en la Colonia Marconi (Villaverde).

Esta edición pasará de nuevo a tres días, en lugar de cuatro como tuvo en su quinto aniversario de 2022. Ya conocíamos a sus cabezas de cartel: The Black Keys, Red Hot Chili Peppers, Lizzo, Queens of the Stone Age, Sam Smith, Liam Gallagher, Robbie Williams, Lil Nas X y The Prodigy y a un nutrido grupo de artistas que actuarían esos días. El evento pone la guinda con una nueva tacada de todos los estilos con la que completa las tres jornadas.

Un total de 49 nombres que sumar a su ya de por sí variado plantel de artistas. Las nuevas incorporaciones son las de: The Offspring, Janelle Monáe, Mumford & Sons, Primal Scream, Ava Max, Morgan, Kevin Morby, Kurt Vile & The Violators, King Princess, Kaleo, Spoon, Dora, Walls, Night Club, Zetak, Sila Lua, PETTI, Ralphie Choo, Purple Disco Machine, Christian Löffler, Polo & Pan DJ Set, DJ Gigola, Boy Bleach, Stacey Ryan, STONE, Picture This, Mimi Webb, Choclock, Girli, Emotional Oranges, Cold Years, Ghouljaboy, Denis Sulta, Gerd Janson, AR/CO, ELYELLA, Raye, Peje, Himalayas, Maika Makovski, Víctor Carré b2b Body-O, Loopi.ta, Armis, Mobox, Álvaro Valero, Miss Deep’in, Chalkyninenine, DJ Trapella y L.A.S DJs.

Consulta el cartel completo de Mad Cool



Entradas y abonos para Mad Cool 2023

Abono normal – 189€ + gastos de distribución.

Abono VIP – 480€ + gastos de distribución.

Entrada de día normal – 79€ + gastos de distribución.

Entrada de día VIP – 185€ + gastos de distribución.

A la venta en madcooltickets.com