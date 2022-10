Magic Sword + Droid Bishop (Sala Moby Dick) Madrid 17/10/22

Poco a poco, van recalando las giras del universo synthwave por territorios nacionales. Si recientemente nos hacíamos eco del arrasador show que ofreció Carpenter Brut en el AMFEst 2022 y de la visita de Perturbator, tocaba ahora acercarse a otra propuesta legendaria y misteriosa, la de Magic Sword.

El encargado de abrir la velada fue un hiper-motivado Droid Bishop, que enfundado en su camiseta de Dance with the dead – también de gira hace nada por España- nos dio una lección magistral a la guitarra mientras lanzaba sus melodías y ritmos que, paulatinamente, han ido acercándole más al funk a las formas del último disco de Kavinsky. Tremebundo aperitivo que venció y convenció a una sala que volvía a sonar tan bien como siempre y no demasiado llena, lastrada quizás por lo que cuesta ir a un concierto en lunes.

Ataviados con sus ropajes a las formas de unos Nazgûl con una tira iluminada fluorescente a la altura de sus rostros cubiertos, el trío norteamericano Magic Sword subió al escenario sin mediar una palabra y comenzando a aporrear batería, construir riffs pesados a la par que ágiles y engalanarlo todo con los mejores ritmos y melodías sintetizadas. Su música recuerda en gran medida una suerte de banda sonora épica sacada de cualquier videojuego de fantasía o RPG, con momentos tan celebrados como delirantes cuando blandían su gigantesca espada fosforescente desde los teclados a las formas de He-Man en sus Masters del Universo.

Es probable que no cuenten precisamente con el mejor repertorio en esa suerte de darksynth que defienden, pero lo que si queda patente es la forma extraordinaria en que plasman esas canciones sobre las tablas, sonando más orgánicos y creíbles que la mayoría de compañeros de escena.

Mención especial para temas tan inapelables como su reciente “Invencible” y ese himno que cerró su actuación de una hora, “In the face of evil”, mientras que el mejor público que recuerdo en un concierto retrowave, lumpen puro, buscando el peligro un lunes cualquiera de metrópoli, se mostraba alejado de otras audiencias más horteras o garrulas mientras bailaba y jaleaba enfervorecido desde las primeras filas. Un concierto de esos que superan toda expectativa. Así da gusto comenzar cualquier semana.

Fotos Magic Sword + Droid Bishop: Silvia Moreno