Marlena nos presentan su single Sociedad Limitada

La banda madrileña Marlena está formada por Ana Legazpi (voz) y Carolina Moyano (guitarra). Una nueva aventura con la que dejan atrás su anterior proyecto musical, W-Caps, que la pareja creó hace 3 años y con el que participaron en X Factor Italia 2017 y, meses más tarde, en X Factor España 2018, formando parte del equipo de Xavi Martínez y consiguiendo llegar a la final.

Ahora Marlena nos presentan su nuevo single “Sociedad Limitada”, un tema que llega en forma de balada y que a lo largo de sus tres minutos y medio de duración se va haciendo grande, hasta dejarte el corazón tocado, muy tocado. La producción y arreglos vienen de la mano de Yago Caralda, al igual que la dirección del videoclip que acompaña a este nuevo tema del dúo. Un vídeo grabado, en plano secuencia, en el propio estudio de Yago, “El Granero”.

Según Ana, compositora de la canción , “todas las canciones que escribo tienen un nombre y un apellido, pero al mismo tiempo quiero que todo el que la escuche las pueda sentir suyas. Esta canción en concreto habla de una relación que tuve y que no estaba bien vista por nadie de mi alrededor. Se hizo daño a mucha gente, pero como todo lo que genera algo de adrenalina, no podía salir de ahí. Al final, no hice bien las cosas, probablemente por cobardía, y la canción explica ese recuerdo, el querer regresar a él constantemente y no poder.”

Puestos al habla con el dúo para saber más sobre su trayectoria y este nuevo proyecto, hemos conseguido unas declaraciones exclusivas que reproducimos a continuación.

Fue en marzo de 2017, con una guitarra de por medio en una fiesta en la que Ana y Carol coincidimos, cuando MARLENA empezó a gestarse, sin nosotras saberlo. Desde esa noche, y hasta hoy, ese extraño combo de guitarra y voz ha sido un continuo crecimiento a través de mil experiencias inéditas, y ha ido forjando una relación prácticamente fraternal entre nosotras.

Tan solo a los dos meses de conocernos, estuvimos sobre los escenarios de X Factor Italia (por un formulario que rellenó Carol sin avisar a Ana), avanzando varias fases, sin apenas hablar italiano, sin conocer en absoluto la industria musical, ni mucho menos la televisiva. Llegar hasta los directos y generar tanta expectación allí, nos hizo volver a España planteándonos que lo nuestro en la música podía funcionar. Nos llamaron para Factor X España, pues Mediaset justo relanzaba ese formato aquí, y les interesaba nuestra historia en Italia. La emoción fue tremenda, el proceso largo y la experiencia única, a pesar de lo vivido en Italia. Llegamos hasta la final en el equipo de Xavi Martínez, vivimos todo el programa de principio a fin, nos llevamos buenos y malos recuerdos, y ante todo nos llevamos un gran aprendizaje.

No obstante, fue cuando terminamos nuestra experiencia en televisión cuando comprendimos que la industria musical y la televisiva poco tienen que ver. El impacto y visibilidad que te da la televisión es inigualable, y es eso lo que convierte a esta plataforma en una burbuja. Cuando salimos de ella, nos vimos perdidas. No sabíamos nada de cómo funciona la música, ni la industria sabía nada de nosotras (o al menos no quería hasta que no tuviésemos canciones propias). No sabíamos por dónde tirar, porque ni siquiera sabíamos a qué había que apostar. Desde entonces, allá por septiembre de 2018, hasta hoy, han sido dos años de vaivenes, de coletazos, de trazarnos un camino gracias a la gente que ha ido confiando y confía, y gracias a la que no, porque de ahí hemos sacado nuestros mayores pasos. Nos gusta decir que hemos ido creciendo a base de golpes, que hemos ido sacando carácter a raíz de experiencias raras, que hemos ido creciendo juntas en nuestra relación personal y profesional a base de enfadarnos y reconciliarnos con la vida.

Es por todo esto que, en un momento duro para todos como fue el confinamiento, nos detuvimos, nos reubicamos, Ana compuso muchísimo y Carol se reforzó con la producción musical. Fue el punto de inflexión para reorientar el proyecto, para cambiar de etapa, para que W Caps evolucionase a Marlena. Todas las canciones que estamos preparando a día de hoy y que nos van surgiendo, vienen en gran parte inspiradas en influenciadas tras escuchar mucho y analizar a varios artistas que admiramos en distintos aspectos, como son Guitarricadelafuente, Natalia Lacunza, Morgan, Pol Granch, Sebastián Cortés, Sen Senra… y por supuesto Rosalía y Billie Eilish y Finneas.

Gracias a todo lo bueno y lo menos bueno transcurrido desde marzo de 2017, podemos decir convencidas que la música de MARLENA hablará siempre desde esa esencia tan peculiar con la que siempre nos ha gustado sentirnos identificadas.

A continuación puedes ver y escuchar “Sociedad limitada”, la canción con la que Marlena presentan este nuevo proyecto musical.

