Robert Smith de The Cure remezcla a Deftones

Parece que The Cure aún no han visto el momento más adecuado para entregarnos el disco ya grabado que llevan prometiéndonos hace cosa de un año. Las últimas noticias al respecto llegaron el pasado verano de boca del teclista de la banda que sin aclarar si será un disco o tres como se venía especulando, no debería tardar demasiado en salir. Nos encontraríamos ante su producción más intensa, dramática, emocional y triste en todo el catalogo de la banda: “Hace cuatro años le dije a Robert ‘tenemos que hacer otro disco. Tiene que ser el más intenso, triste y dramático que hayamos hecho y podemos retirarnos con él”. Y estuvo de acuerdo. Escuchando los demos, justamente hicimos ese disco. Creo que todos estarán felices con él. El problema es que han pasado 12 años desde el último álbum, por lo que hay más expectación. Cuando tienes un catálogo anterior como el de The Cure, tienes que estar a la altura. Robert dijo: ‘Si The Cure publica algo más, tiene que ser un disco bueno e importante. Es un álbum increíble, solo sugiero un poco de paciencia”.

De momento nos van llegando aperitivos, como la reciente colaboración de Robert Smith con Gorillaz, en una canción llamada “Strange Timez”, que además de aparecer en el disco, fue remezclada por él.

Hoy volvemos a encontrarnos con el señor Smith en sus labores de remezclador, en este caso para sus amigos Deftones. Los de Chino Moreno que han acompañado a los británicos varias veces en directo son grandes fans de la banda y les han versionado en alguna ocasión.

Estos días los norteamericanos lanzan la edición 20 aniversario de su clásico White Pony, del que hoy anticipan la remezcla de “Teenager” realizada por el líder de The Cure. Este es el tercer single compartido de Black Stallion, el disco de remezclas que acompañará la nueva edición de este White Pony que se publica el 11 de diciembre. .

Escucha “Teenager” de Deftones en el (Robert Smith Remix)