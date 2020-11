Matt Sweeney y Bonnie ‘Prince’ Billy tienen nueva canción

Matt Sweeney & Bonnie ‘Prince’Billy vuelven con un nuevo single, “Make Worry For Me”.

Una aparición que no puedes explicar está atravesando la niebla viscosa de tu cerebro. El contenido de tus bolsillos de repente te resulta desconocido. Ese sonido de nuevo –

Este año de la súper luna del lobo trajo una visitación y el mensaje, “You’ll Get Eaten, Too”. Ahora, en el caos terrestre del apagón celestial total, un cuerpo que contiene dos galaxias está una vez más entre nosotros …

Esto no es un error – este es el dúo bestial, el perro de dos cabezas , los Superwolves : Matt Sweeney y Bonnie ‘Prince’ Billy , hablándote directamente a la cara. No conocen el miedo, solo la curiosidad. “Make Worry For Me” es un manifiesto, y solo podemos esperar aprender de él. Para crecer a partir de eso. Para que las extremidades se extiendan, bajo su cielo azul y eléctrico. Convertirse en Súper, como los Superwolves .

Se lanza el guante. Estás bailando con el lobo de nuevo. Meditando y surcando su presa. Sucumbe a su ritual. Mueve tu culo. Canta su canción. Lucha. O muere.