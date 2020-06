Mattiel estrena versión de The Velvet Underground

Mattiel acaba de lanzar por sorpresa una versión de ‘White Light/White Heat’ de The Velvet Underground, la mítica formación de los 60 de Lou Reed y John Cale. Lo hace interpretándolo en directo y de la mano de SON Estrella Galicia, con quien ofrecerá un concierto exclusivo el próximo sábado 6 de junio desde su estudio en Atlanta, EEUU. Esta jovencísima artista está rompiendo moldes desde su debut homónimo en 2018. Mattiel consigue actualizar el rock de tintes retro (incluso MOD dirían algunos) con la frescura propia de los millennial. En su música se perciben bandas que van desde White Strypes o Black Keys a Julie Driscoll o Marc Bolan, todo regado con esa poderosísima y peculiar voz, y una banda demoledora.

El concierto se emitirá a partir de las 13:00h del sábado en las plataformas digitales de SON Estrella Galicia (YouTube, Facebook, Instagram y Twitter). Desde Atlanta sonarán los temas que la han situado como una de las artistas a seguir con cada uno de sus lanzamientos y entre los que se encuentran hits como ‘Count the Blessings’, ‘Send It On Over’, ‘Keep the Change’ o ‘Millionaire’, además de la citada versión de The Velvet Underground. Su gira junto a Jack White, su temprana aparición en ‘Later… with Jools Holland’ o el relato de una vida apasionante son solo algunos de los ingredientes de una carrera en ascenso que de momento parece no tener intención de tocar techo.