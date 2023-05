Melenas avanzan su tercer disco con ‘Bang’

Melenas tendrán nuevo disco el próximo 29 de septiembre. Ahora será la tercera referencia del cuarteto de Pamplona que ficha por Mushroom Pillow y con el que dará continuidad a Días Raros (Elsa Records/ Sanp! Clap! Club, 2020) o a su estupendo single «Osa Polar» (2021), tras los que conquistaron el premio Music Moves Europe Talent Award, galardón anual que entrega la UE y que premia el talento emergente de la música popular y contemporánea.

El primer avance de su nuevo disco es «Bang», donde ahondan en el krautrock a base de un contagioso ritmo motorik con el que reflenan refleja la felicidad y liberación que se siente al decir NO: NO como un acto poderoso frente a lo que no nos hace bien y nos desvía de nuestro camino, de nuestro ahora, cerrando la puerta a situaciones, personas o palabras que como “flechas y balas, suenan y se van”.

Escucha ‘Bang’ de Melenas

Foto Melenas: Dani Cantó