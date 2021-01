Melenas se hacen con el premio Music Moves Europe Talent Awards 2021

Hace unos meses te contábamos en Muzikalia que la banda pamplonica Melenas formaba parte de los 16 nominados a los premios Music Moves Europe Talent Awards 2021. Un galardón anual que entrega la UE y que premia el talento emergente de la música popular y contemporánea.

Pues bien, los ganadores se anunciaron hace unos días y Melenas han ganado el premio a mejor banda alternativa en los premios Music Moves Europe Talent Awards. El anuncio se realizó el pasado viernes durante una gala presentada por Melanie C (ex Spice Girls) que puedes volver a ver en el siguiente enlace: www.nitehotel.nl/mmeta/ mainstage. El resto de bandas premiadas han sido Alyona Alyona (Ucrania), Inhaler (la banda del hijo de Bono, de Irlanda), Julia Bardo (Italia), Lous and the Yakuza (Bélgica), Rimon (Holanda), Sassy 009 (Noruega) y Vildá (Finlandia).

En anteriores ediciones de estos premios europeos han participado otros grupos y artistas nacionales, como Tribade en la edición de 2020, Rosalía, que ganó el Premio del Público en la categoría R&B/Urban en 2019, o Hinds que en 2017 ganaron el premio European Border Breakers Awards, los premios que preceden a los actuales.

Melenas se ha convertido en una de las bandas que más ha dado que hablar en la escena garage-pop de nuestro país. Sus canciones con guitarras y voces llenas de reverb son un alarde de pop atemporal con estilo propio, fresco y, a la vez, con solera. En 2020 publicaron su segundo álbum de estudio, Días Raros, incluido en numerosas listas como uno de los mejores del año.

(la foto de Melenas es obra de Mirari Echávarri)