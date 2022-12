Menta (Sala El Sol) Madrid 03/12/22

Menta se han convertido para quien les escribe en la gran sensación de la música independiente de nuestro país. Publicar un disco debut a la altura de Un momento extraño (22) no está al alcance de cualquiera. El quinteto ha firmado un trabajo bestial que supone el último eslabón de la cadena Planetas_Punsetes_Triángulo de Amor Bizarro_Carolina Durante con una presteza y un resultado sobresalientes.

Era tiempo de comprobar en directo si la joven banda madrileña disponía ya de las hechuras y el rodaje para defender un cancionero tan brillante sobre un escenario, tarea que, a priori, no parecía sencilla pero que yo, embelesado con mi habitual ilusión y entusiasmo de gilipollas que no aprende, pensaba en mi imaginación que iba a asistir a un bolo ultra-terrenal.

Y, como cabía esperar, quedan bastantes cosas por pulir en vivo para una banda, reitero, necesaria y trascendental en el panorama actual. Lo primero que incomodó fue el sonido. La guitarra de Rodrigo Godoy sonaba altísima, empastando todo el sonido restante, especialmente la voz de Meji, completamente sepultada bajo la muralla acuchillante desde las seis cuerdas.

La ejecución de Menta, por el contrario, fue muy resolutiva, con una base rítmica llevando muy bien las canciones y unas guitarras intensas e inflamadas. Ahora bien, hay algo que descolocaba ciertamente. El grupo parecía ir por un lado en cuanto a defensa escénica y su vocalista por otro. Meji parecía tomarse las canciones con una ligereza y unas formas de andar por casa que poco casan con la hondura, la emoción y el drama cotidiano de unas composiciones que brillan como soles.

Entiendo que esa manera de interpretar unas canciones compuestas y escritas desde el tuétano no puede ser otra que la surgida por lo que impone una sala El Sol que colgó un sold out. No dudo ni un segundo que la solemnidad y las letras tan lacerantes como purgantes están paridas con un grado de verdad completo, pero eso debe y necesita ser defendido en un escenario.

Sí, algunos hablarán de que esa solemnidad o seriedad a la que apelo es algo desfasado o algo innecesario, pero creo que no se trata de eso. Se trata de creérselo. Se trata de pensar que has hecho unas canciones realmente acojonantes que pueden perdurar en el imaginario colectivo como hojas perennes en el alma de los oyentes y los fans. De creérselo, joder, de pisar fuerte y decir “Estoy demostrando que lo que hago trasciende y merece ser transmitido y sentido así”.

Aun así, en los primeros lances se disfrutó de una dupla extraordinaria formada por la mordiente “Perro Dolor”, seguida de esa oda a la esperanza amenazada por el terror del fracaso que es “Segunda Parte”.

No faltaron temas de sus dos buenísimos EP’s iniciales, sonando especialmente bien la expansiva “Esperar”, con ese toque tan Pixies que a veces muestra su cara más frontal y que casa de maravilla con el tono introspectivo y oscuro de sus letanías darkys. En esta veta, destacaron “La última que te hago” y una parte final de velada que elevó la altura de la misma con esa auténtica maravilla que es su clásico inapelable “Ojalá te mueras”, seguida de una increíble interpretación de “Consecuencias” y un colofón por todo lo alto con el himno desesperado “Lo que me falta”, sin duda lo que mejor sonó de la velada.

Obviamente, no estaba la cosa ni de coña para que hubieran tocado “Un llanto”. Una canción que, directamente, no puedo escuchar ni una sola vez sin que se me salten las lágrimas. Quiero pensar que en un futuro, cuando algunas carencias sean subsanadas, sea imprescindible que algo así suene desde un escenario para reventarnos a todos por dentro.

Quede claro que todo lo señalado está hecho desde una perspectiva constructiva y rendido a una de las bandas que me ha salvado la vida este año. Punto.

Foto Menta: Raúl del Olmo