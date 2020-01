Michael Stipe empieza el año lanzando canción nueva

Michael Stipe seguro que nos entrega al fin su primer disco en solitario tras la desaparición de R.E.M. La banda se separaba en 2011 tras 31 años de carrera, con un legado inalterado y dejando en nuestra memoria su gran colección de canciones imborrables, además de sus 15 álbumes totalmente vigentes y atemporales.

Desde entonces nos habíamos encontrado con su líder de manera fugaz. Recordando algunas de sus apariciones, en 2013 aparecía en el recopilatorio que incluía música de piratas Son of Rogue´s Gallery: Pirate Ballads, Sea Songs and Chanteys, auspiciado por el actor Johnny Deep y el director Gore Verbinski (responsable de la primera trilogía de Piratas del Caribe). En él cantó “Rio Grande” junto a su amiga Courtney Love (Hole). En 2014 volvimos a encontrarnos con él en directo (donde se ha ido prodigando de año en año acompañando a artistas como Cat Power), homenajeando a su amiga Patti Smith, en un concierto especial en el que ejerció de telonero, versionando a Perfume Genius o a Vic Chesnutt; incluyendo además en su repertorio los temas de R.E.M. “Saturn Return” incluida en Reveal y “New Test Leper” de New Adventures in Hi-Fi.

Ya en 2016 le escuchamos rindiendo homenaje a David Bowie en Nueva York junto a artistas como J. Mascis, Mumford & Sons, Pixies o Blondie. Lo más reciente ha sido acompañar a Rain Phoenix en su tema “Time is the killer” de este mismo año.

Si hace unos meses podíamos disfrutar de “Your capricious soul”, ahora se anuncia un segundo sencillo, “Drive to the Ocean”, que llega hoy 4 de enero por su 60 cumpleaños. Al igual que su predecesor, este sencillo también beneficiar a un grupo de acción climática. La nueva canción, que Stipe ha estado tocando en vivo, junto con su predecesora, se puede adquirir a través del site michaelstipe.com.