Queridos Reyes Magos musicales 2020…

Se acerca el día de Reyes Magos ¿has hecho ya tu carta? Los últimos años estamos recomendándote una buena serie regalos que seguro te sorprenden. Si aún no tienes claro qué pedirles y tienes tu carta en blanco o si incluso no sabes qué regalar a otros, en Muzikalia te hemos traemos el habitual listado de ideas para acertar con los amantes de la música.

No pienses que es tarde para comprarlos, ten en cuenta que la magia es posible y todavía estás a tiempo de recibir algunas de estas joyas que te proponemos.

MODE, el espectacular recopilatorio de Depeche Mode

Aún no está disponible, pero ya puede reservarse para entregarse el próximo 24 de enero, fecha en la que se publicará MODE, el maravilloso recopilatorio de Depeche Mode. Una colección completa del trabajo de la banda hasta la fecha, compuesta por los 14 álbumes de estudio más material adicional inédito. Un viaje que nos llevará desde su debut Speak & Spell de 1981, a Spirit (2017). Se lanza en una edición limitada y numerada, contenida en un elegante y minimalista cubo negro, con cada disco encerrado de manera similar en una tarjeta negra y pesada. Las portadas originales de los álbumes se han reinterpretado en diseños uniformes en negro sobre negro exclusivos de este conjunto de cajas, y cuatro discos adicionales contendrán una colección cronológica de singles, caras b y pistas no incluidas en los discos. Estará acompañando de un libro dorado de 228 páginas que contiene todas las letras de Depeche Mode, compiladas juntas por primera vez, destacando su poder visceral e impacto colectivos. Cómpralo aquí.

Una cámara instantánea de Taylor Swift

Taylor Swift ha sido una de las artistas más destacadas de 2019 por la publicación del exitoso Lover o por ser una de las cabezas de cartel de la próxima edición de Mad Cool. El diseño de esta cámara está inspirado en su álbum Reputation y tiene a la cantante escrita por todas partes. El fanático acérrimo puede llevar la cámara portátil a todos sus conciertos para inmortalizar la experiencia. Puedes comprarla en este enlace.

Un calendario por el 40 aniversario del Seventeen Seconds (1980) de The Cure

En 2020 se cumplen 40 años del segundo disco de The Cure, un Seventeen Seconds con el que la banda de Robert Smith dejó a un lado el sonido postpunk adolescente de su debut y se adentró en territorios densos y oscuros. En él se encontraban maravillas como “A forest”, “Play for today” o “In your house”. Si te gusta la banda o conoces a alguien que les adore, ver pasar los meses del año recordando este maravillo álbum, les hará ilusión. Incluye 12 fotos inéditas de la época, recopiladas por Robert Smith. Puedes comprarlo en la web de la banda.

La edición deluxe de Pequeño XX

Si te gusta Bunbury, antes de poder disfrutar de su inminente nuevo disco, puedes hacerte con la fantástica reedición de Pequeño XX Aniversario. Su edición deluxe viene en una espectacular caja de edición limitada de 4 kg de peso y diseño similar al box “Canciones 1987-2017” publicado el año pasado, que contiene 9 LPs coloreados y su versión en CD. Ambos formatos muestran una panorámica total de un disco clave en la carrera de Bunbury.

Los nuevos Funko Pop musicales

Somos fans de los Funkos, esos muñecos que puedes ver en numerosas tiendas y que reproducen nuestros personajes favoritos de cualquier película, serie o videojuego que se precie. Este año ha habido unas cuantas novedades musicales de lo más interesantes, como las de Morrissey, Back Street Boys, Duran Duran, Freddie Mercury, Sting, Johnny Cash o Rob Zombie. Conoce los disponibles aquí.

Una baraja de poker con tus cantantes favoritos

Puedes hacer un poker de ases musicales y regalar una curiosa baraja con las caras de algunos de tus ídolos. Tienes de pop, rock and roll, blues, folk o country. Con artistas como Prince, Amy Winehouse, Beyonce, Bob Dylan, Elvis, Freddie Mercury, David Bowie, Björk o Lady Gaga, entre muchos otros. Puedes comprar la baraja en este enlace.

Un amplificador portátil para tu guitarra

Si aparte de buen amante de la música, eres de los que la practicas, seguro que este invento te interesa. Disfruta sin un equipo enchufado con este amplificador potente pero compacto que se conecta a la base de tu guitarra. Sabemos que no es lo mismo, ¿pero y lo que mola? Puedes comprarlo en este enlace.

El caganer de Rosalía

Reconozcámoslo, es uno de los regalos de estas navidades. Y aunque estén llegando a su fin, aún estás a tiempo para bacilar con tu belén tra tra y hacerte con la figura más preciada de la temporada. Además, luego la puedes dejar en cualquier estantería. Cómpralo aquí.

El recopilatorio Pink Floyd The Later Years 1987 – 2019

Si eres fan de Pink Floyd esta maravilla no puede faltar en tu colección. La segunda etapa de la carrera de la banda británica llega en una estupenda colección que reúne 5CDs, 6Blu-rays, 5DVDs, y 2 vinilos de 7”, con material desde 1987 hasta hoy. Incluye una versión de ‘A Momentary Lapse of Reason’ remezclado por David Gilmour y Andy Jackson, más de seis horas de audio inédito y más de siete horas de material audiovisual de los álbumes ‘A Momentary Lapse of Reason’, ‘The Division Bell’ y ‘The Endless River’. Por primera vez, el último concierto de Pink Floyd con David Gilmour, Nick Mason y Richard Wright juntos en el homenaje a Syd Barrett en 2007 en Blu-ray, DVD y vinilo. Nuevas mezclas 5.1 por primera vez en Blu-ray y singles de 7” y además, réplicas de sus programas de gira, un libro con las letras y otro con 60 páginas de fotos. Puedes comprarla aquí.

El libro ‘Había una vez… Sr. Chinarro. Conversaciones con Antonio Luque’

No somos Umbral ni hemos venido a hablar de nuestro libro, pero las aventuras de Antonio Luque al frente de Sr. Chinarro que hemos publicado hace pocas semanas, son sin duda una opción de la que no te arrepentirás. Lo puedes adquirir en tienda.muzikalia.com.