Mike Campbell, mano derecha de Tom Petty, lanza el segundo disco con su banda

Mike Campbell, el legendario guitarrista americano que fue durante cuarenta años, mano derecha, fiel escudero e imprescindible, para el desaparecido, Tom Petty, lanza el segundo disco junto a su banda The Dirty Knobs.

External Combustion se pondrá a la venta el 4 de Marzo de 2022, editado por BMG y viene anticipado por el single “Wicked Mind”.

Campbell afirma que “nunca me ofrecieron un contrato en solitario en sus cuatro décadas con Petty and the Heartbreakers, aunque escribí y produje para otros artistas como Roy Orbison y Don Henley. “¿La verdad? No habría sabido qué hacer con él”, agrega rápidamente Mike. “Yo era el socio de Tom. Cantando, tocando… El siempre podía hacerlo mucho mejor que yo. Pero estaba escribiendo y grabando más música de la que Tom podía manejar. Fue entonces cuando monte Dirty Knobs. Con ellos me decidí a cantar a la vez que tocar la guitarra. Así que empecé a ’acumular leña’. Y luego, cuando mi vida cambió, con la muerte de Petty en octubre de 2017, fue cuando me dije: ‘Mike!!, es hora de hacer esto ya!!’ “.

El nuevo LP incluye apariciones especiales de Ian Hunter, su compañero teclista en Heartbreakers, Benmont Tench y la cantautora Margo Price. Coproducido por Campbell y George Drakoulias (productor de The Black Crowes, Jayhawks, entre otros), “External Combustion” continúa lo expuesto en su debut de 2020, “Wreckless Abandon”, con la mayoría de las canciones escritas el año pasado y dos recuperadas de los años 90.