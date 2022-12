Morrissey y sus continuos cambios de sello, su nuevo disco en el aire

El nuevo disco de Morrissey se está convirtiendo en todo un culebrón. El pasado 2021 comunicaba: “Bonfire Of Teenagers ha sido terminado en Los Angeles. El peor año de mi vida concluye con el mejor disco de mi vida”.

A principios de otoño actualizaba la información al respecto dándonos su fecha exacta de publicación, y (claro) dejando claro su malestar por sentirse repudiado en el Reino Unido donde no parece que haya un sello que quiera editar su música:

«Capitol Records (Los Ángeles) lanzará ‘Bonfire of Teenagers’ de Morrissey en febrero de 2023. El álbum se lanzará en todo el mundo excepto en el Reino Unido, donde no hay un acuerdo discográfico».

Incluso no daba los detalles de su producción y de los músicos invitados en él: «Bonfire of Teenagers» fue producido por Andrew Watt (ganador del Grammy al productor del año en 2021) y fue grabado en Los Ángeles. Los músicos del álbum son: Jesse Tobias, Andrew Watt, Josh Klinghoffer (ex-Red Hot Chili Peppers) y Chad Smith y Flea (ambos de los Red Hot Chili Peppers). El álbum presenta a Miley Cyrus e Iggy Pop en voces adicionales.

Los once temas son: I Am Veronica, Rebels Without Applause, Kerouac’s Crack, Ha Ha Harlem, I Live in Oblivion, Bonfire of Teenagers, My Funeral, Diana Dors, I Ex-love You, Sure Enough The Phone Rings, Saint In a Vitral.

La portada del álbum es de Liam Lynch. Capitol Records (Los Ángeles) también obtuvo la licencia de los derechos para relanzar los álbumes de Morrissey «Southpaw Grammar», «You Are The Quarry», «Ringleader of the Tormentors», «Years of Refusal» y «World Peace is None of Your Business» y estarán disponibles en formatos de vinilo/LP deluxe . Al igual que con «Bonfire of Teenagers», estos álbumes se publicarán en todo el mundo excepto en el Reino Unido hasta que intervenga un sello británico».

Hasta aquí todo normal, dentro de las peculiaridades habituales del que fuera vocalista de The Smiths.

Días después dijo que finalmente la fecha se aplazaba y que dependería de Capitol, su nuevo sello, decidir el momento de su edición. Un jarro de agua fría que volvió a desconcertarnos cuando una de las canciones del álbum estrenada previamente en diversos shows en vivo y llamada «Rebels Without Applause» salió a la luz como primer adelanto.

Las noticias se actualizan con nuevos anuncios del artista de Manchester a través de su web oficial, ahora sabemos que Miley Cyrus, que había sido una invitada especial prevista para el álbum, también se está alejando del proyecto. «Miley Cyrus ahora quiere ser eliminada de la canción ‘I Am Veronica’ para la cual ofreció coros casi hace dos años», dice la publicación. «Esto sucede en un momento en que Morrissey se ha desvinculado de Capitol Records (Los Ángeles), que controlan el álbum oculto ‘Bonfire of Teenagers'».

No sabemos si este disco será finalmente lanzado o no, si es propiedad de Capitol o del cantante. Lo que conocemos y no deja de desconcertarnos aún más es que el próximo febrero Morrissey y su banda entrarán a grabar el siguiente: «Hay estudio reservado para enero y febrero de 2023 cuando Morrissey grabará su nuevo álbum Without music the world dies («Sin música el mundo muere»). Esta grabación será el quinto álbum de Morrissey producido Joe Chiccarelli, ganador de diez premios Grammy, y la banda continúa siendo Jesse Tobias, Gustavo Manzur, Alain Whyte, Juan Galeano y Brendan Buckley. Las 12 canciones fueron compuestas por Morrissey con Alain Whyte, Jesse Tobias y Gustavo Manzur. Aún no hay un sello discográfico para el proyecto, y se están investigando formas de lograr una distribución global.

«Las canciones, por supuesto, son magníficas, e incluso las implacables dificultades que hemos experimentado recientemente no son suficientes para matarnos».

Una historia que se repite

Quien conozca su trayectoria, sabrá que a lo largo de sus más de tres décadas en solitario no ha dejado de tener problemas con sus sellos que ha abandonado o la mayoría de veces le han despedido. Tras del lanzamiento en 2020 de su hasta ahora último disco I am not a dog on a chain (# 1 en Escocia, # 1 en Polonia, # 3 en Gran Bretaña, # 3 en Francia, # 10 en España, # 13 en Alemania, # 2, # 9, # 17, # 18 en EE. UU., dependiendo de la lista oficial que sigas), BMG nombró a un nuevo ejecutivo que no quería otro álbum de Morrissey en su compañía. Nuevos planes de «diversidad» dentro de la lista de artistas de BMG, y todos los lanzamientos / reediciones planeados de Morrissey para BMG fueroh desechados.

«Esta noticia está perfectamente en consonancia con el implacable horror galvánico de 2020», dijo Morrissey, «estaríamos críticamente locos si esperamos algo positivo».

World Peace is None of Your Business, décimo álbum de estudio del cantante y compositor británico fue lanzado en julio de 2014 a través de Harvest Records. El disco fue grabado en Francia y fue producido por Joe Chiccarelli, recibió reseñas generalmente positivas de la crítica y alcanzó el número 2 en el Reino Unido y el número 9 en Irlanda. Además, alcanzó el número 2 en el Billboard Independent Albums chart en los Estados Unidos.

Tres semanas después de su lanzamiento Harvest terminaba su relación con el artista por indicaciones del jefe del sello Steve Barnett, que mandó retirarlo de las tiendas y de los servicios de streaming.

Él se había quejado de la falta de promoción del mismo, elogiando a tres fans que hicieron sus propios videos para tres de las canciones del disco («World Peace is None of Your Business», «Instambul», «The Bullfighter Dies»): «Estos videos comprendían plenamente la intención de la canción y estoy aliviado de que existan estas películas», afirmó. Para continuar diciendo: «Unos documentos similares deberían haber sido puestos en marcha por la discográfica, pero por favor comprendan que la industria del pop o el rock puede ser tan dedicada a perpetuar el engaño público como el mundo de la política mismo».

Esto a lo que estamos asistiendo es algo que le persigue desde los comienzos de su carrera, no es nuevo. En 2002 concedía su popular entrevista que dio como resultado ese The Importance Of Being Morrissey donde hablaba de no tener sello donde publicar el que al final fue su glorioso regreso en 2004 con You Are The Quarry (Sanctuary) da igual, solo duró un disco más con ellos. Nunca se siente a gusto en sus sellos, nunca cree que hacen lo suficiente para promocionar el disco como él lo haría. Desde la publicación de Viva Hate (1988, HMV/Sire) ha pasado por Parlophone, RCA Victor, Island Records, Sanctuary, Decca/Polydor, Harvest, Etienne y BMG.

«La industria entera, tal como debe llamarse, ha sido destruida de mil maneras. Obviamente, Internet ha borrado la música del mapa humano, ha matado a la tienda de discos y ha matado la paciencia de las discográficas que consideran que las ventas de 300,000 copias de un disco no son suficientes. Las personas ya no conocen las 75 listas de éxitos más importantes y lo que sí saben de ellas no confían en ellas porque las posiciones en las listas están tan arregladas: ahora todo el mundo aparece misteriosamente en el número uno en todo el planeta. La prensa de música ha muerto a causa del poder de las personas en Internet: ahora todos somos nuestros propios expertos críticos. Como consecuencia, ya no se arriesga con la música: no hay canciones de comentario social, ni individualismo. Esto es porque se considera que todos son reemplazables al instante».

Un artista consolidado y con su poder financiero podría perfectamente autoeditarse y distribuir su propia música, pero él prefiere buscar un sello que le trate como se trataba a ciertos iconos en otros tiempos. Sigue a la espera de que alguna compañía trabaje para él, se desviva por él y acepte todos sus designios. Cada vez quedan menos disponibles…