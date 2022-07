Muse estrenan single y anuncian concierto en Vigo

Muse regresan el próximo 26 de agosto con su nuevo disco, Will Of The People, disco que llegará cuatro años después de Simulation Theory (2018) y qua ha venido anticipado por «Won’t Stand Down», la primera canción británicos en casi cuatro años. Desde entonces, Bellamy pasó la pandemia haciendo una serie de temas en solitario, incluido «Tomorrow’s World» y un EP de canciones que grabó con la guitarra con la que fue compuesto Grace de Jeff Buckley, que compró poco antes.

También se embarcó en otro proyecto llamado Jaded Hearts Club, formación que compartía con Grahan Coxon, guitarrista de Blur y Miles Kane (Last Shadow Puppets), Sean Payne (Zutons), Nic Cester de Jet y el guitarrista Jamie Davis.

Tras «Won’t Stand Down» llega la metalera «Kill Or Be Killed’» de la que Matt Bellamy comenta: «’Kill Or Be Killed’ es Muse en su versión más heavy! Queríamos actualizar nuestro sonido de rock duro en este álbum y con ‘Kill Or Be Killed’ hemos encontrado un sonido de metal moderno con doble bombo e incluso con un growl de death. En términos líricos, la canción toma influencia de mi tema favorito de Paul McCartney, ‘Live And Let Die’, un oscuro extracto de cómo las adversidades de la vida pueden a veces sacar los peores instintos humanos para sobrevivir a toda costa».

Nuevo concierto de Muse en España

Muse añade una nueva fecha a su gira en nuestro país. Los británicos visitarán el estadio Abanca Balídos de Vigo el próximo 8 de septiembre. La noche la abrirán el grupo gallego de punk The Killer Barbies y Years & Years, el proyecto de Olly Alexander convertido en una de las estrellas más carismáticas de la escena pop y del que nacieron referencias de las pistas de baile.

Entradas a la venta: En www.livenation.es y Ticketmaster.es (+red ticketmaster).

Precios: 65€ (+gastos).

Política de acceso: Menores de 16 años acompañados de un adulto mayor de edad trayendo la correspondiente autorización firmada.