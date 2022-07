El documental sobre David Bowie estrena sobrecogedor tráiler narrado por él

Hace algunas semanas te hablamos de Moonage Daydream, documental sobre David Bowie que se estrenará en streaming en HBO Max en la primavera de 2023, pero ha podido verse antes en el Festival de Cannes.

Los herederos del cantante han confirmado los primeros detalles del film, definido como: “una odisea cinematográfica experiencial. Un proyecto que muestra cómo el propio Bowie trabajó en varias disciplinas, no solo en la música y el cine, sino también en la danza, la pintura, la escultura, el collage de video y audio, la escritura de guiones, la actuación y el teatro en vivo. No es un documental ni una biografía, sino una experiencia cinematográfica inmersiva construida, en parte, sobre miles de horas de material nunca antes visto”.

Este film, que suponemos tendrá un impacto similar al reciente Get Back de The Beatles, ha sido dirigido, escrito y producido por Brett Morgen (mejor conocido por Kurt Cobain: Montage of Heck), y cuenta con Tony Visconti como productor musical.

Moonage Daydream examinará no solo la vida sino también la magia creativa de Bowie, quien trabajó en varias disciplinas, sobre todo música y cine, pero también exploró formas de arte a lo largo de su vida, como la danza, la pintura, escultura, collage de video y audio, escritura de guiones, actuación y teatro en vivo.

Acaba de salir a la luz el tráiler del documental narrado por el propio artista.

Disfruta del tráiler del film ‘Moonage Daydream’ de David Bowie