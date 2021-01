Nat Vazer – Is This Offensive And Loud? (Hotel Motel Records)

Eso de que las listas de finales de año de los mejores discos se adelanten tanto hace que se queden en el tintero discos que bien merecerían estar en ellas. Este es el caso del debut de la australiana Nat Vazer que debutó el año pasado con este notable Is This Offensive And Loud (Hotel Motel Records, 2020) que ha sigo acogido como uno de los trabajos más laureados en el continente oceánico.

Hija de inmigrantes vietnamitas y malayos la artista mira hacía el pasado sin ira y con estilo. Llos noventa era la década en la que ella se educó musicalmente, y en estos surcos queda patente de lo bien segura que está de su talento a la hora de enhebrar melodías pegadizas envueltas en fibrosos arreglos de guitarra, bajo, y bateria.

Un disco escueto en su durada, pero que perdura en el recuerdo. Abre con “Like Deni” en donde su precioso timbre de voz parece emular a Aldous Harding con unos arpegios de guitarra a lo Joey Santiago. Un tema con una melodía que alza el vuelo con una templanza que más de una quisiera, y lo mismo se puede decir de “For A Moment” con soleados requiebros.

Algo del Kurt Vile menos derivativo recuerda “Higher Places”, y en una de las mejores gemas, “Grateful”, las influencias beatle y de Radiohead reformulan el mejor rock que se puede escuchar en la actualidad.

De su compatriota Courtney Barnett también ha aprendido a mullir canciones con suaves brisas campestres como en “Floating On A Highway” o la pieza final, “Sunlight”, que adorna con aderezos psicodélicos. Una artista a la que vigilar sus pasos muy de cerca.

Escucha Nat Vazer – Is This Offensive And Loud?