Estrenamos el nuevo vídeo de Alison Darwin

Alison Darwin es un grupo barcelonés formado por Laura (cantante y guitarrista), Aleix (bajista) y Josep (batería y corista). En su música utilizan elementos del rock alternativo de los 90, tanto en su vertiente grunge como en la más “indie”, aunque tampoco le hacen ascos a los sonidos más comerciales de bandas como Garbage o Cranberries. Todo ello, claro, adaptado a los tiempos actuales, con un enfoque más fresco y moderno.

Formados en 2017, han actuado en festivales como el White Summer Festival, en salas como la Apolo de Barcelona y han hecho pequeñas giras acompañando a bandas como Against The Current. En 2019 ganaron el premio a la Mejor Actuación en el concurso Joan Trayter, el Gran Premio del Jurado en el Sarrià Live Contest y recientemente se clasificaron para la final del Bala Perduda, aunque esta se tuvo que posponer debido a la situación actual generada por el corononavirus. Ese mismo año publicaron su primer EP, Find Your Freedom. En 2020 lanzaron un nuevo EP, Meaningless Sounds, y pronto hará un año que estrenamos el sencillo que le daba nombre en nuestra sección 7 Minutos al Día.

Ahora Alison Darwin están a punto de publicar su primer LP, un disco llamado Ficción y Realidad que cuenta con la novedad de estar escrito en castellano y que saldrá a la venta el próximo mes de abril. El pasado mes de diciembre nos lo adelantaron con un primer sencillo titulado “Todo se derrumba“, al que le sigue un nuevo tema que publican hoy mismo y que responde al nombre de “Ayer”.

“Ayer” es una canción pegadiza y bailable, con un potente estribillo y un ritmo contagioso. Características que, según nos cuentan, estarán bastante presentes en su nuevo álbum. Lo nuevo de Alison Darwin llega acompañado de un vídeo inspirado en el cine de la Nouvelle Vague, dirigido por Víctor Mejías junto a Elena Pastor como directora de fotografía, que estrenamos en exclusiva en Muzikalia y que puedes ver a continuación.