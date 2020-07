The Waterboys son una de las bandas más creativas, cultas y amadas de las últimas cuatro décadas y regresan este verano con su decimocuarto trabajo en estudio titulado Good Luck, Seeker, que se publicará el próximo 21 de agosto a través de Cooking Vinyl / Everlasting Popstock.

Hace algunas semanas escuchamos ‘My Wanderings In The Weary Land’ y hoy descubrimos una nueva canción de The Waterboys, ‘The Soul Singer’: