New Order estrenan el vídeo de ‘Be A Rebel’

New Order publica su primera canción en cinco años, “Be A Rebel”, que supone su regreso desde que en 2015 sorprendieran con el mejor disco mucho tiempo, Music Complete.

En “Be A Rebel” siguen la estela de la base bailable y sintética de este último lanzamiento, recuperan su habilidad para el pop y dejan a un lado los bajos tan Peter Hook característicos en su sonido que cada vez quedan más relegados a un segundo plano, siendo sustituidos por teclados.

Se especula que la canción había formado parte de Music Complete, quedando finalmente fuera y ahora ha sido recuperada en una nueva mezcla a cargo de Bernard Sumner.

La canción había aparecido hace tres meses y ahora New Order publica su clip oficial.

Tal y como te contamos hace algunos días, en abril tendremos nuevo directo de New Order, que recogerá un concierto celebrado en el Alexandra Palace londinense en 2018. Un show especial que verá la luz en DVD/Blu-Ray, CD, vinilo y que además de contener canciones de todas sus épocas, incluye hasta cuatro canciones de su anterior banda, Joy Division: ‘Disorder’, ‘Atmosphere’, ‘Decades’ y ‘Love Will Tear Us Apart’. Ya puedes disfrutar de uno de los adelantos del álbum.