Nick Cave comparte el monumental Live in Copenhagen por Navidad

El pasado año llegaba a los cines Distant Sky, de Nick Cave & The Bad Seeds grabado durante la gira del que ha sido su último trabajo, Skeleton Tree.

Fue registrado en el Royal Arena de Copenhague en octubre de 2017 y capturando un concierto en vivo de Nick Cave y The Bad Seeds. En él se recogen temas de su último disco y algunos de los más interesantes de su carrera. El film, dirigido por el galardonado cineasta David Barnard, refleja la respuesta de los fans antes un tipo de shows en los que se crea una relación profunda e íntima.

El show no se ha comercializado aún entero y pudimos verlo en los cines, pero sí tuvimos un EP con cuatro temas incluidos en él que fueron editados en vinilo de 12″ y digital: “Jubilee Street”, “Distant Sky”, “From Her To Eternity” y “The Mercy Seat”.

Ahora, la banda ha decidido colgarlo en streaming gratis, anunciándolo a través de sus redes y como regalo de Navidad para sus fans.

I’ve been getting many letters on The Red Hand Files asking about access to the Distant Sky Live in Copenhagen movie.

Here it is! With Love at Christmas, Nick https://t.co/F1iu9LH43B

— Nick Cave & The Bad Seeds (@nickcave) December 24, 2019