The Crepitans: Made in Kingston (Madrid)

Tenemos la obligación de superar las fronteras, no sólo las físicas, sino también las autoimpuestas. Y es que, en ocasiones, no hay más barreras entre los seres humanos que las que muchas veces edificamos nosotros mismos. The Crepitans es un grupo que tiene la capacidad de construir puentes y derribar muros. Mediante sus sonidos jamaicanos, es capaz de conectar diferentes “mundos” combatiendo mentes intolerantes. Arte sentido capaz de limpiar el alma y erizarte la piel.

Esta formación se origina en Madrid en 2013 cuando diferentes enamorados del sonido de la isla deciden juntarse y disfrutar haciendo música. Tras diversos cambios de formación y momentos de espera, en 2015 nos presentan su primer trabajo donde, con canciones como “Come To Call Me” y “Run Home”, son capaces de transportarnos al sonido clásico de formaciones de Rocksteady jamaicanas de los años sesenta.

En 2019 nos presentan su segundo álbum titulado Tribulations (Liquidator, 2019). En el cual, mediante una grabación analógica, nos muestran un homenaje a los sonidos más añejos de la isla antillana. Una mezcla perfecta de rocksteady pero también de ska, boss reggae y calypso. El resultado son cuatro canciones, cuatro estilos adaptados en conjunto, creando un poliédrico perfecto de siete pulgadas. Un tema que no te dejará indiferente es “True love”, una canción con una fuerte influencia de géneros como mento y calypso donde establecen que el amor verdadero es el amor libre, sin ataduras ni pretensiones.

Vivir no es correr por un camino empedrado de obligaciones y malestares, sino en disfrutar del viento que nos empuja hasta el siguiente momento que tenemos que vivir. Muchas veces la pureza no está en lo originario, sino en la miscelánea, y esta formación es el claro ejemplo de ello. The Crepitans nos enseñan una filosofía basada en la empatía, en la comunidad, en la famosa expresión “no sin los demás”. Este conjunto acaba de inaugurar un puente transoceánico que conecta Kingston y Madrid en apenas 13 minutos.