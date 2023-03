The Black Angels comparten su versión de The Raveonettes

The Raveonettes están celebrando el vigésimo aniversario de su primer lanzamiento Whip It On (2020) con una serie de conciertos por Dinamarca, su país natal. El dúo formado por Sune Rose Wagner en guitarra y voz, y Sharin Foo en bajo y voz, surgió a principios de siglo con una combinación única de producciones a lo Phil Spector, psychobilly, noise, shoegaze y pop que cautivó a muchos.

A pesar de que han pasado seis años desde el lanzamiento de su último álbum, Atomized (2017), que compilaba los sencillos lanzados mensualmente el año anterior, The Raveonettes están lejos de desaparecer. Además de sus conciertos en vivo, están trabajando en un álbum tributo titulado The Raveonettes Presents: Rip It Off, en el que varios artistas versionarán las canciones del disco.

Ya hemos escuchado «Cops On Our Tail» a cargo de Trentemøller con la colaboración de Dína y «Chains», interpretada por Dave Gahan de Depeche Mode. Ahora llega un tercer avance de la mano de The Black Angels que versionan «My Tornado».

Escucha ‘My Tornado’ de The Black Angels