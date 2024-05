El mes pasado rendíamos homenaje a Nick Cave & The Bad Seeds por partida doble, por un lado porque se cumplen 40 años desde la publicación de su primer álbum, aquél From Her to Eternity que vio la luz en marzo de 1984, pero también, por la próxima publicación del que será su décimo octavo trabajo de estudio, Wild God.

Para celebrarlo realizamos un especial Conexiones MZK en el que hicimos un largo viaje por cada uno de sus diecisiete discos de estudio del bueno al aún más bueno y centrándonos en sus canciones menos populares. Dijimos entonces que si tenía acogida, habría una segunda parte más centrada en las rarezas y eso es lo que te hemos preparado.

Aquí tienes una estupenda selección llena de extrañas canciones de todas las etapas de Nick Cave, con y sin los Bad Seeds en la que encontrarás duetos memorables, versiones, alguna que otra cara B o bandas sonoras.

Escucha Nick Cave: sus mejores rarezas, duetos y bandas sonoras

Suenan:

«Shivers» (de The Boy Next Door)

«Ho-Ho» (de The Birthday Party, aquí con la voz de Nick Cave en lugar de con la de Rowland S. Howard)

«There Is a Light» (BSO Batman Forever)

«Free To Walk» (con Deborah Harry de We Are Only Riders: The Jeffrey Lee Pierce Sessions Project)

«The Garden Duet» (rareza)

«Bedazzled» (con Anita Lane)

«Faraway, So Close!» (BSO Faraway, So Close!)

«Sweetest Embrace» (con Barry Adamson)

«(I’ll Love You) Until The End Of The World» (BSO Until The End Of The World)

«Done Dun» (con Lydia Luch)

«Vortex» (descarte de Grinderman)

«I’m So Lonesome I Could Cry» (con Johnny Cash)

«The Big Hunt» (con Gallon Drunk)

«All the Pretty Little Horses» (con Current 93)

«Animal X» (inédito de las sesiones de ‘Push The Sky Away’)

«Sail Away» (cara B de «Do You Love Me?»)

«Vixo» (con Anni Hogan y Budgie)

«I Got Another Woman Now, Dear» (inédito de las sesiones de ‘The Boatman’s Call’)

«I Just Dropped In (to see what condition my condition was in)» (con Die Haut)

«Time Jesum Transeuntum et Non Riverentum» (con Dirty Three)

