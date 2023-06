Nothing But Thieves actuarán en Barcelona y Madrid

Nothing But Thieves anuncian su tour para 2024, que incluirá dos fechas en nuestro país: el 29 de febrero en la sala Razzmatazz de Barcelona y el 1 de marzo en La Riviera de Madrid. Los británicos vendrán a presentarnos su esperado cuarto álbum, titulado Dead Club City, el cual saldrá a la luz el próximo 30 de junio a través de RCA/Sony Music.

Nothing But Thieves se caracteriza por sus letras socialmente perspicaces y su habilidad para evolucionar en su sonido y experimentar con diferentes géneros que influyen en su música. Ya hemos podido descubrir algo en los dos adelantos publicados, el enfoque vanguardista de «Welcome to the DCC», y esa «Overcome», su segundo y más reciente adelanto, una épica canción de pop con destellos de nostalgia, pero con un enfoque cautivadoramente moderno. Este tema encapsula la esencia misma del grupo. Con una melodía que suena como un himno y sintetizadores que nos remontan a los años ochenta, la canción desemboca en un estribillo edificante y eufórico que refleja el estado de ánimo del álbum y transmite sentimientos de escapismo, esperanza y nuevos comienzos.

“‘Overcome’ siempre nos han transmitido el concepto de: ‘mete tus cosas en una bolsa y escapa’. Dead Club City (la ciudad) sería muy atractiva para alguien así. Todos estamos luchando contra algo, así que tener una canción en el álbum que describiera por qué alguien querría cambiar nos pareció bien”.

Gira Nothing But Thieves

29 de febrero en la sala Razzmatazz de Barcelona

1 de marzo en La Riviera de Madrid

Entradas a la venta: 16 de junio a las 10h en www.livenation.es y Ticketmaster.es

Preventa: 14 de junio a las 10h registrándose en www.livenation.es

Política de acceso: Menores de 16 años acompañados de padre, madre o tutor legal