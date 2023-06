Te presentamos a Augusta Sonora con su primer LP

Augusta Sonora es un grupo de Valladolid formado en 2019 del que ya te hablamos hace unos meses en nuestra PlayList Emergente de la Semana. En aquella ocasión te presentamos el sencillo «Colectivo suicida», uno de los avances de su primer álbum. Un disco que finalmente vio la luz hace un par de meses con el título de Todas las Canciones.

Este primer álbum en formato largo de Augusta Sonora fue grabado y producido en los estudios NEO Music Box de Aranda de Duero en verano del 2022, con José Caballero como productor con la colaboración de Jaime Aguado (JAM3S). El disco incluye siete una intro y siete canciones, con una pista adicional, una remezcla inédita producida por We Are Not Dj’s, en la versión en formato físico del álbum.

El disco está organizado de alguna manera a modo de trabajo conceptual, con cada una de las 7 canciones representada por cada una de las 7 lanzas que apuñalan el corazón de la portada. El orden de los temas también está establecido de forma que sigan una línea temporal, una especie de viaje que arranca con malas noticias («Desde que tú me dejaste»), sigue en un ambiente de rabia y desolación («Colectivo suicida») y, tras pasar por una parte central más reflexiva y reposada, desemboca en una actitud de cierto optimismo («Qué bien estoy»). En esa parte intermedia hay que destacar el emotivo tema «Todas las canciones», todo un homenaje a una actitud vital y a las bandas que, suponemos, han influido al grupo (o quizás a los protagonistas de la aventura que se narra en el disco). Finalmente el último tema, «Nunca más», cierra el círculo que se abrió con la primera canción. En lo musical, este primer LP de Augusta Sonora supone ciertos cambios respecto a sus canciones anteriores, sin salirse de su sonido Indie pero con más elementos electrónicos y experimentando con nuevos sonidos.

A continuación puedes escuchar Todas las Canciones, el primer LP de Augusta Sonora.