Sarah Mary Chadwick anuncia álbum y lanza nuevo sencillo

Sarah Mary Chadwick , cantante neozelandesa que hace un par de años publicó el muy recomendable Me & Ennui Are Friends, anuncia nuevo disco. Se trata de un álbum, el octavo de su carrera, titulado Message to God. Producido por Tony Espie (The Avalanches), el disco saldrá el 15 de septiembre con el sello Kill Rock Stars. Message to God se anuncia como un disco melodramático, divertido y optimista pero no feliz. Después de sus tres últimos trabajos, que su propia autora define como una trilogía, este nuevo disco supondrá un cambio en la carrera de la artista de Nueva Zelanda.

Al mismo tiempo que anuncia su nuevo álbum, Sarah Mary Chadwick publica un primer sencillo de anticipo titulado «Shitty Town». La canción habla de la sensación de dejar algo, de abandonar un sitio que puede ser físico o una situación vital. «Shitty town» se presenta con un vídeo dirigido, grabado y editado por Geoffrey O’Connor en el que asistimos a una relación amorosa que empieza a desarrollarse sobre el escenario de un teatro.

A continuación puedes ver y escuchar el nuevo sencillo de Sarah Mary Chadwick, «Shitty town», primer adelanto del que será su esperado nuevo álbum.

(la foto de cabecera es obra de Sian Stacey)