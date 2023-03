Nuevo EP del trío madrileño Before the Blue

Before The Blue es un proyecto capitaneado por el músico madrileño Óscar Salinas, actualmente componente del grupo Popdata tras formar parte de la banda Git. Posteriormente se unieron al grupo Antonio Rodríguez y Carmina Suárez, colaboradores habituales del solista desde que comenzara su carrera en solitario, convirtiendo la formación en un trío.

Before The Blue regresan tras unos años de silencio, desde que publicaran primero I Never Found Sense in Burning My Own Poems en 2009, y Still There, Still There…Gone en 2015. Lo hacen con un EP titulado Detrás de Cada Canción que incluye cinco canciones que se mueven entre el pop folk y el dream pop. Una propuesta intimista y cálida que, sobre una instrumentación en la que aparecen banjos pero también sonidos sintéticos, mira a ese lugar perdido en la infancia, al ineludible paso del tiempo, a la amenaza de peligros que se ciernen sobre nuestras sociedades.

En la trayectoria de Before The Blue cabe destacar los conciertos-homenaje que han dedicado en los últimos años a Leonard Cohen, referencia principal en su música. Otros artistas que influyen en su propuesta musical, sobre todo en este EP, son Sufjan Stevens, Nacho Vegas, Rafael Berrio, Beach House, Elle Belga o Nick Cave and The Bad Seeds. Para este disco han contado con la colaboración de Itziar A, que toca el piano y canta en la canción que lo cierra y le da nombre. Detrás de Cada Canción ha sido grabado en Anti Studio y producido en parte iguales entre Anti Horrillo y Óscar Salinas.

A continuación puedes escuchar el nuevo EP de Before the Blue, Detrás de Cada Canción.

Más información sobre Before the Blue en sus redes sociales:

Facebook

Twitter

Instagram