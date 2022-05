Como cada domingo, llega el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por Muzikalia a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

La Villana – Las olas contra todos

Angelpop – Lástima

Liam Gallagher – Better days

Johnny Marr – Spirit Power & Soul (Vince Clarke Remix)

Joana Serrat – I still believe in you

Bunbury – Esperando una señal

Chaqueta de Chándal – Queremos ir a misa (en directo)

Maria Rodés y la Estrella de David – Viernes

ZZ Top – La Grange (Live from Gruene Hall)

Arcade Fire – Unconditional I (Lookout Kid)

Capitán Sunrise con La La Love You – Campaña electoral

Alt-J – The actor

Zahara – La hostia de Dios

Totally Enormous Extinct Dinosaurs – Crosswalk

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Morning Drivers – La receta perfecta

La banda ibicenca Morning Drivers, de la que te hemos hablado en alguna ocasión en nuestra sección 7 Minutos al Día, tiene nuevo sencillo. “La receta perfecta” es el título del nuevo adelanto del que será el próximo disco del grupo. Una canción festivalera y con vocación de himno generacional que trata de uno de los mayores acontecimientos históricos que ha vivido la humanidad en los últimos tiempos.

Siesta Inuit – Azúcar y sal

Siesta Inuit siguen presentando las canciones de su segundo disco, Namasté, y esta semana ha sido el turno de “Azúcar y sal”. Un tema que, cuentan, fue compuesto hace ya casi veinte años para el proyecto La Última Merienda y que han tocado en directo durante mucho tiempo pero que permanecía inédita en disco. Ahora han incluido en su último álbum esta nueva versión que hemos seleccionado para nuestra lista de las canciones de la semana.

The Wave Pictures – Blink the Sun

The Wave Pictures han publicado esta semana “Blink The Sun”, último adelanto de su nuevo disco When The Purple Emperor Spreads His Wings que saldrá el 20 de mayo a través de Moshi Moshi Records. Este nuevo EP completa los cuatro que forman el nuevo álbum de la banda, y en este caso el tema es el verano. La canción habla sobre el temido regreso a casa tras unas vacaciones escapando de los problemas diarios.

Atticusfinch – Everything is wrong

Atticusfinch han publicado esta semana un nuevo adelanto del que será su nuevo álbum, Lovers. La canción escogida es “Everything Is Wrong”, una versión de Gigolo Aunts que casa a la perfección con la temática del nuevo disco. El tema, primero que el grupo albaceteño graba en inglés, ha sido grabado en Perdido Studios y ha sido mezclado y producido en The Basement Studio por Carlos Viseras.