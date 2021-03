Nuevo sencillo de Ramírez Exposure

Ramírez Exposure es el proyecto musical del valenciano Víctor Ramírez. En su música tiene mucha importancia la luminosidad mediterránea y la brillantez del pop, incluso del power pop. De sus influencias y gustos deja constancia el hecho de que entre sus colaboradores recientes se encuentran Ken Stringfellow, Marc Johnson, Richard Lloyd o Brian Young.

Precisamente Stringfellow y Young acompañan a Ramírez en su nuevo sencillo, “The rituals”, canción con la que nos adelanta su nuevo álbum. Un disco llamado Exit Times que promete llevar luz y optimismo a nuestras castigadas vidas, con un sonido entre el sunshine pop y la nueva psicodelia, y que Lovemonk Records publicará el próximo 14 de mayo. Será su primer álbum desde que en 2017 publicara Young Is The New Old (Munster Records), disco del que te hablamos en su momento en Muzikalia y donde también colaboraba Ken Stringfellow.

El single es un canto a los pequeños hábitos y rituales que, aunque a veces pasan desapercibidos, son esenciales en nuestro día a día; y nos recuerda cuánto los podemos llegar a echar de menos.

