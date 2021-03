Moby reimagina sus clásicos junto a Jim James, Mark Lanegan y más

Moby anuncia nuevo álbum con reelaboraciones de algunos de sus mayores éxitos, proyecto que llega tras su álbum más reciente, All Visible Objects.

Reprise incluirá nuevas versiones de sus temas y además, reunirá a una gran cantidad de artistas invitados, entre quienes se encuentran Jim James de My Morning Jacket, Mark Lanegan, Gregory Porter, Skylar Grey, Alice Skye, Amythyst Kiah, Apollo Jane, Darlingside, Deitrick Haddon y Mindy Jones.

“Algunas de las nuevas versiones son más sobrias y más lentas, mientras que otras explotan el grandioso potencial que puede ofrecer una orquesta. Después de tres décadas de carrera, ‘Reprise’ es una oportunidad de reflexionar sobre el modo en que el arte puede adaptarse con el paso del tiempo a entornos y contextos diferentes” Moby

Reprise se publicará en todo el mundo el próximo 28 de mayo a través de Deutsche Grammophon.

Escucha “Porcelain” de Moby junto a Jim James de My Morning Jacket

Estas serán sus canciones:

1 Everloving

2 Natural Blues feat Gregory Porter & Amythyst Kiah

3 Go

4 Porcelain feat Jim James

5 Extreme Ways

6 Heroes feat. Mindy Jones

7 God Moving Over The Face Of Waters feat Víkingur Ólafsson

8 Why Does My Heart Feel So Bad? feat Dietrick Haddon & Apollo Jane

9 The Lonely Night feat Kris Kristofferson & Mark Lenegn

10 We Are All Made Of Stars

11 Lift Me Up

12 The Great Escape feat Nataly Dawn, Alice Skye & Luna Li

13 Almost Home feat Novo Amor, Mindy Jones & Darlingside

14 The Last Day feat Skylar Grey & Darlingside

El propio Moby lo cuenta en una pieza en la que habla de su idea de reimaginar su propia música desde diferentes ópticas sin que las canciones pierdan su esencia. Este es el caso de “Porcelain” uno de sus más reconocibles éxitos, incluido en el álbum Play (1999).