Nuevo vídeo de Joe Strummer, ‘Junco Partner (Acustic)’

Como te venimos contando, el viernes 26 de marzo se publica el recopilatorio definitivo de Joe Strummer, líder de The Clash.

Poeta, músico, compositor, actor e ícono del espíritu Punk, Joe Strummer pasó su vida rompiendo fronteras musicales y culturales, tanto como cantante de The Clash como posteriormente en su carrera como solista. Sus canciones suenan tan urgentes y vitales hoy como cuando fueron escritas. Llamando a las injusticias sociales y dando voz a las diferentes luchas de la clase trabajadora. Las letras políticamente cargadas de Strummer tocaron la fibra sensible de legiones de seguidores igual que a la prensa. Rolling Stone nombró a The Clash como “la mejor banda de rock & roll del mundo”. Escuchando su música “…la gente puede cambiar lo que quiera… aplicable a cualquier parte del mundo…”. A través de su arte, Joe Strummer contribuyó a dar forma al paisaje musical del mundo y con él dejó un legado inigualable y atemporal.

Assembly presenta sus mejores temas, cuidadosamente seleccionados, los más aclamados por sus seguidores y rarezas guardadas entre los archivos personales de Joe Strummer, “Coma Girl”, “Johnny Appleseed” o “YallaYalla” (con su banda The Mescaleros) hasta su interpretación icónica del clásico de Bob Marley “Redemption Song”. También contribuciones a bandas sonoras como “Love Kills” (extraída de la película de 1986, “Sid and Nancy”).

Esta compilación de 16 pistas incluye tres versiones inéditas de temas clásicos de The Clash, como “Junco Partner (Acoustic)” no escuchada antes. También las electrizantes interpretaciones en directo de “Rudie Can’t Fail” y “I Fought The Law”. Estas dos últimas fueron grabadas por Joe Strummer & The Mescaleros en el Brixton Academy de Londres el 24 de noviembre de 2001.

El disco incluye una canción inédita, “Junco Partner”, tema tradicional del Blues americano que Joe Strummer tocaba en su primera banda, The 101ers, allá por 1970. Como grabación de estudio apareció en idolatrado gran disco del Punk de The Clash ‘Sandinista!’ en 1980. Desde ese momento el tema no se despego de la vida de Joe Strummer, que también lo interpretaba junto a su última banda Los Mescaleros. En esta “grabación casera” recientemente encontrada de “Junco Partner” se aprecia a un Strummer desnudo, cantando/llorando y ofreciendo una interpretación intima, con una gran entrega vocal -es muy emocionante escucharlo- y solo con su guitarra rítmica-eléctrica.

Escucha el tema inédito de Joe Strummer