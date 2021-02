Llega Assembly, el recopilatorio definitivo de Joe Strummer

Poeta, músico, compositor, actor e ícono del espíritu Punk, Joe Strummer pasó su vida rompiendo fronteras musicales y culturales, tanto como cantante de The Clash como posteriormente en su carrera como solista. Sus canciones suenan tan urgentes y vitales hoy como cuando fueron escritas. Llamando a las injusticias sociales y dando voz a las diferentes luchas de la clase trabajadora. Las letras políticamente cargadas de Strummer tocaron la fibra sensible de legiones de seguidores igual que a la prensa. Rolling Stone nombró a The Clash como “la mejor banda de rock & roll del mundo”. Escuchando su música “…la gente puede cambiar lo que quiera… aplicable a cualquier parte del mundo…”. A través de su arte, Joe Strummer contribuyó a dar forma al paisaje musical del mundo y con él dejó un legado inigualable y atemporal.

El año pasado conmemoramos la música y vida de Joe Strummer con “A Song For Joe: Celebrating the Birthday of Joe Strummer”, una transmisión en vivo mundial repleta de estrellas con actuaciones y testimonios de una variedad de amigos y seguidores, incluido Bruce Springsteen , Jeff Tweedy, Bob Weir, Lucinda Williams, Josh Homme, Tom Morello, Jim Jarmusch, miembros de The Strokes, Brian Fallon, Steve Buscemi y muchos más.

Dark Horse Records (el sello propiedad de George Harrison, The Beatles) anuncia el lanzamiento de un nuevo álbum ‘Assembly’ con lo mejor del legendario líder de The Clash. Estará en tiendas el viernes 26 de marzo de 2021. Ediciones en doble vinilo negro o rojo con carpeta desplegable, CD y digital.

Assembly presenta sus mejores temas, cuidadosamente seleccionados, los más aclamados por sus seguidores y rarezas guardadas entre los archivos personales de Joe Strummer, “Coma Girl”, “Johnny Appleseed” o “YallaYalla” (con su banda The Mescaleros) hasta su interpretación icónica del clásico de Bob Marley “Redemption Song”. También contribuciones a bandas sonoras como “Love Kills” (extraída de la película de 1986, “Sid and Nancy”).

Esta compilación de 16 pistas incluye tres versiones inéditas de temas clásicos de The Clash, como “Junco Partner (Acoustic)” no escuchada antes. También las electrizantes interpretaciones en directo de “Rudie Can’t Fail” y “I Fought The Law”. Estas dos últimas fueron grabadas por Joe Strummer & The Mescaleros en el Brixton Academy de Londres el 24 de noviembre de 2001.

Además, ‘Assembly’ incluye textos exclusivos escritos especialmente por unos de los mayores seguidores de Joe Strummer, Jakob Dylan (The Wallflowers, Overflow Crowds Band e hijo de Bob Dylan).