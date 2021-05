Oh Baby anuncian disco y publican un nuevo sencillo

El dúo británico Oh Baby, formado por los primos lejanos Rick Hornby y Jen Devereux, ha anunciado esta semana el lanzamiento de un nuevo disco, Hey Genius. El álbum saldrá publicado el 23 de julio a través del sello Burning Witches Records. Oh Baby definen su nuevo trabajo como la continuación de su último disco, The Art of Sleeping, prácticamente como si se tratase de la tercera cara del mismo.

Desde pequeños Rick y Jen se sentían fascinados y atraídos por la electricidad. Hornby pasaba horas moviendo el dial de la radio simplemente para escuchar el ruido de las interferencias y la estática, pensando que así era como en realidad sonaba el mundo. Luego descubrieron a Kraftwerk, Tubeway Army, Human League y la novela de Philip K. Dick ¿Suenan los androides con ovejas eléctricas?, que dio lugar a la película Blade Runner, y se lanzaron a explorar ese mundo que conectaba la corriente eléctrica con las emociones humanas.



Este nuevo disco de Oh Baby, Hey Genius, ha sido grabado principalmente en el estudio casero que Hornby tiene en Manchester. Respecto al proceso creativo que ha dado lugar a este nuevo álbum nos cuentan que “el proceso de escritura de las canciones sigue siempre el mismo patrón, las preparamos por separado durante días que se convierten en meses, recopilando efectos, ideas, palabras o riffs, y luego nos juntamos para darles forma. Preparamos un estudio casero que resultó ser exactamente lo que buscábamos, pero tan a prueba de ruidos como una cortina de baño… así que algunos vecinos conocen demasiado bien las líneas de bajo”.

Como adelanto de Hey Genius el dúo nos ha ofrecido un nuevo sencillo titulado “I need somebody to love tonight”. Se trata de una versión de un oscuro tema de Patrick Cowley, un compositor, productor y músico de electrónica en el San francisco de los años 70 y que, en la década de los 80, también formó parte de la escena post-disco de Nueva York. Cuentan Rick y Jen que “cuando descubrimos que sus primeros instrumentales y demos habían sido reeditados nos lanzamos a por ellos, los devoramos y quedamos fascinados por su encanto analógico“.

A continuación puedes escuchar el resultado de esa fascinación: “I need somebody to love tonight”, lo nuevo de Oh Baby.

Oh Baby · I Need Somebody To Love Tonight