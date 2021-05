10 instrumentales de films del Oeste

Continuamos esta serie acerca de tonadas instrumentales que aparecen en diversos films. Las condiciones de la elección de canciones las tenéis en el prólogo de las anteriores entradas, siempre aquí en Muzikalia.

Tras el tema de criminalescas / policiacas, de ciencia-ficción, de acción / aventuras, de drama y de comedia, en el sexto caso le toca el turno a películas del Oeste; de las cuales escogeré 10.

(W-1) – Tema principal de EL BUENO, EL FEO Y EL MALO (1966)

–APUNTES BREVES SOBRE LA MELODÍA: Tercera y quizás, más descollante cooperación entre el director Sergio Leone y el compositor Ennio Morricone en lo que respecta a terreno de “westerns” combinados con la comedia de arte italiano. Esta pieza de folk, country y armonía tradicional, con pizcas de pop-rock, se yergue como un emblema universal de un duelo entre dos pistoleros.

Siguiendo con la senda de las dos anteriores películas del trascendental tándem Morricone/Leone, los instrumentos como la flauta (asociada al personaje de “El bueno”) o el argilófono (una especie de ocarina vinculada a “El malo”) son característicos aquí; correspondiendo los percusivos coros adicionales, tipo “yodel”, para “El feo”. La intención de Ennio era, siempre atendiendo a sus propias declaraciones, “subrayar que, aunque diferentes, los tres protagonistas tienen una identidad común”. Agregar que para idear la composición, Morricone se basó en el aullido de un coyote para así encarnar los más primitivos instintos.

Esta característica y afamada melodía resultó determinante para que toda la banda sonora se dirigiese hasta el nº4 en las listas de Estados Unidos.

-FILM PROTAGONIZADO POR: Clint Eastwood, Lee Van Cleef y Eli Wallach; en los principales papeles.

(W-2) – Tema principal de LOS SIETE MAGNÍFICOS (1960)

–UN PAR DE DETALLES SOBRE LA COMPOSICIÓN: Fue el irrepetible Elmer Bernstein (del que ya hemos disertado en alguna entrega anterior de esta serie) el que se sacó de la chistera esta canción orquestada y es que dicha condición de tantos instrumentos la convertía en pionera dentro del género específico del “western”, ya que hasta entonces no era muy usual ésto mismo antes del año 1960 (siempre referido a este estilo cinematográfico, recalcamos). Para el majestuoso tema abanderado, cuya exorbitante viveza se hace eco del arrojo y de la honestidad que representan el septeto de valerosos hombres, Bernstein resultó influido por los sones de México; el cual es, precisamente, el país donde además transcurre la trama del film.

La banda sonora obtuvo una nominación a los Oscars pero tuvieron que transcurrir 3 décadas hasta que la propia B.S.O. se presentase publicada sin ligazón al film y eso no sucedió, en concreto, hasta 1990, cuando la orquesta sinfónica de Phoenix grabó y comercializó dicho CD aparte. Recordar, como anécdota, que la archiconocida marca de cigarros Malboro utilizó dichos acordes para sus anuncios.

-FILM PROTAGONIZADO POR: Yul Brynner, Steve McQueen, Robert Vaughn, Charles Bronson, Eli Wallach, Brad Dexter, Horst Buchholz y James Coburn; en los roles esenciales.

-DIRECTOR: John Sturges.

(W-3) – Tema principal de HORIZONTES DE GRANDEZA (1958)

–ALGO DE HISTORIA SOBRE LA MELODÍA: El compositor estadounidense para teatro y orquesta sinfónica Jerome Moross fue la persona que ideó esta magna, arrebatadora, opulenta, idealista, soleada y emocionante pieza, la cual se abre con esos tan apresurados violines y donde se rememora a carruajes rodando por todos los vastos parajes de E.E.U.U. Precisamente, el mismo Moross declaró que se gestó en su cabeza esta partitura después de hacer un tour, en los años 50, por la Zona Oeste del mencionado estado norteamericano.

En el trabajo de este autor se fijó muy bien el mismísimo Elmer Bernstein, el cual se sentiría influenciado para idear varias de sus obras como Los Siete Magníficos, de la que hemos hablado justo antes. Sin embargo, todo el mundo tiene un maestro y Jerome Moross (e incluso Bernstein) también había aprendido, previamente, de las composiciones para el cine, de los años 30 y 40, de Aaron Copland.

La banda sonora de Horizontes de grandeza estuvo nominada a los Oscars, aunque finalmente, no se hizo con el codiciado galardón. Esto mismo no impide que, bajo mi punto de vista y el de muchos, el tema-estandarte de esta cinta se halle en el Top-5 de melodías más reconocibles de todos los tiempos en cuanto a “westerns” se refiere.

-FILM PROTAGONIZADO POR: Gregory Peck, Jean Simmons, Charlton Heston, Carroll Baker, Chuck Connors, Charles Bickford y Burl Ives; como principales actrices y actores .

-DIRECTOR: William Wyler.

(W-4) – Tema principal del film LA MUERTE TENÍA UN PRECIO (1965)

-SOBRE EL COMPOSITOR DE LA MELODÍA: Después de recordarse mutuamente que ya se conocían desde el colegio, en Italia, Sergio Leone y Ennio Morricone arrancaron su trilogía del Oeste intentando igualar el nivel de las películas americanas. Todo comenzó, en 1964, con Por un puñado de dólares, donde ya contaron con el singular silbido de Alessandro Alessandroni (“Tienes que silbar lo mejor que puedas” – le pidió Morricone) y la guitarra clásica de Bruno Battisti D’Amario. Como la interpretación de ambos músicos italianos había funcionado tan satisfactoriamente, Morricone y Leone decidieron potenciar ésto mismo para la segunda parte con La Muerte tenía un precio; en mi opinión alcanzando un listón todavía superior y otorgándole ya aquí una caracterización a los personajes a través de los propios instrumentos. Estas afortunadas intervenciones de los propios Alessandroni y Battisti, además del argilófono de Italo Cammarota o la flauta de Nicola Samale, fue algo que se optimizó todavía más en la tercera entrega, de la que ya hemos hablado con anterioridad, o sea, El Bueno el Feo y el Malo.

Acerca de la aclamada sincronización escénica entre los profesores Morricone y Leone, este último dijo sobre su amigo que más que compositor era su guionista y, por su parte, Ennio declaró que un director (en referencia a Sergio) no tiene porque ser experto en música sino que, más bien, tiene que confiar en la misma.

-FILM PROTAGONIZADO POR: Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Gian Maria Volonté y Klaus Kinski; encabezando el reparto.

-DIRECTOR: Sergio Leone.

(W-5) – Tema principal de LA CONQUISTA DEL OESTE (1962)

CREACIÓN DE LA MELODÍA: Como fondo musical, se trataba de intentar mostrar la extensa historia de una familia que durante varias generaciones fue ocupando, de modo típico, todo el Oeste americano. De tal modo, tuvieron que ser dos compositores los que se hicieran cargo de tan descomunal reto, o sea, el legendario pionero musico-cinéfilo Alfred Newman (varios hermanos, hijos y sobrinos suyos también son creadores de música) con la ayuda del arreglista Ken Darby.

Así pues, con esa ostensible responsabilidad en sus espaldas, Newman y Darby armaron un sonido aventurero, audaz, épico y que englobara todo lo infinito de las planicies de Estados Unidos en el periodo que va desde 1839 a 1889. Todo ello dentro de una pomposa super-producción hollywoodiense, la cual iba a marcar un absoluto hito en la historia del cine y con todos los ingredientes del género como son búfalos, indios, armas, diligencias, colonos, etc, etc. Aunque es una de las partituras más célebres de siempre, no venció en los Oscars en el apartado específico del “soundtrack” a pesar de ser nominada.

-FILM PROTAGONIZADO POR: Carroll Baker, Henry Fonda, Karl Malden, Gregory Peck, James Stewart, Eli Wallach, Agnes Moorehead, Richard Widmark y John Wayne; entre otros/as que encabezan el reparto.

-DIRECTORES: Henry Hathaway, George Marshall y John Ford.

(W-6) – Tema principal de LOS COMANCHEROS (1961)

-UN PAR DE DETALLES SOBRE LA MELODÍA: Considero que no podía faltar en este reportaje algún “western” protagonizado por el mítico John Wayne y es de nuevo, el irrebasable y colosal Elmer Bernstein el encargado de exponer una extraordinaria partitura, en 1961, después de crear también la de Los 7 magníficos, en 1960 ¡aunque el propio Bernstein manifestó que considera mejor ésta de Los Comancheros!

Tras un brevísimo y solemne epílogo, en el espíritu sonoro de este tema principal despunta el afán por la aventura y con los intrépidos y bienhumorados héroes mostrándose inasequibles al desaliento en su intención de desbaratar los planes por parte de unos forajidos para corromper a los indios; todo ello siempre, por supuesto, metido dentro de los interminables paisajes del Lejano Oeste. El dúo Wayne-Bernstein tornaría a ampulosos ritmos del mismo estilo con Los cuatro hijos de Katie Elder (1965), Valor de Ley (1969), Big Jake (1971) o El pistolero (1976); entre otras colaboraciones entre el actor y el compositor en cuestión de metrajes sobre el “Wild West”.

-FILM PROTAGONIZADO POR: John Wayne, Stuart Whitman, Ina Balin, Nehemiah Persoff, Bruce Cabot, Patrick Wayne y Lee Marvin; entre otros/as.

DIRECTOR: Michael Curtiz.

(W-7) – “The Travel” de BLUEBERRY: LA EXPERIENCIA SECRETA (2004)

-ALGÚN QUE OTRO APUNTE: ¿Cómo era posible musicar un “western” que, por primera vez en la historia del género, se moviese en terrenos psicotrópicos? Pues la misión de ambientar las intensas y prolongadas vivencias alucinógenas del sheriff Mike Blueberry fue responsabilidad de los compositores François Roy y Jean-Jacques Hertz; los cuales procuraron buscar sonidos experimentales, misteriosos, místicos y atmosféricos como con, por ejemplo, esta pieza llamada “The Travel” (“El viaje”). Concretamente, ambos músicos utilizaron aquí una técnica de sonidos electrónicos inarmónicos amalgamados con cantos étnicos de los indios americanos pero distorsionando estos últimos.

Colaboraron en la interpretación de la banda sonora, el grupo mongol Altaï Khangaï y el violinista hindú Johar Ali Khan. Apuntar que los propios Roy y Hertz, especialistas en este tipo de sones estrafalarios, durante los años 90 ya habían trabajado también en varias películas anteriores del director de Blueberry, Jan Kounen, así que los tres ya tenían experiencia juntos.

-FILM PROTAGONIZADO POR: Vincent Cassel, Juliette Lewis, Michael Madsen, Djimon Hounsou, Colm Meaney y Ernest Borgnine; entre otros/as.

-DIRECTOR: Jan Kounen.

-FILM BASADO EN EL COMIC DE: el guionista Jean-Michel Charlier y el dibujante Jean Giraud (Moebius).

(W-8) – Tema principal de DEAD MAN (1995)

– VARIAS CURIOSIDADES SOBRE LA MELODÍA:

Lo cierto fue que el director Jim Jarmusch mientras escribía el guión de la película y después de escuchar canciones como “Cinammon girl” de Neil Young y las jams, en directo, de éste con el grupo Crazy Horse, decidió contar con el propio músico canadiense; el cual además había escrito en el pasado letras sobre cuatreros, indios nativos, encuentros con la muerte y viajes solitarios. Ésto mismo es algo que encajaba bien con el personaje principal de Dead Man y con este “western” heterodoxo, cáustico y desmitificador.

De tal modo, el mismo Young después de visionar el propio film en una proyección privada, se pasó todo el tiempo improvisando un apesadumbrado y resignado folk-rock instrumental a través de su cortante y honda guitarra eléctrica y de su serena acústica; todo ello siempre según las sensaciones personales que le iban transmitiendo las crudas escenas protagonizadas por el contable reconvertido a pistolero, William Blake.

Lo curioso e inhabitual es que este tema principal no se incluyó en la banda sonora del propio film, sino que fue editado en single aparte.

-FILM PROTAGONIZADO POR: Johnny Depp, Gary Farmer, Billy Bob Thornton, Iggy Pop, Lance Henriksen, Crispin Glover, John Hurt, Michael Wincott, Alfred Molina, Gabriel Byrne y Robert Mitchum; entre otros/as.

DIRECTOR: Jim Jarmusch.

(W-9) – – Tema principal instrumental de THE COWBOYS (1972)

– SOBRE EL COMPOSITOR: En infinidad de films de John Wayne han figurado los más reputados compositores. En esta ocasión de The Cowboys, le correspondió la tarea musical a su insigne tocayo John Williams, el cual ya despuntó desde sus primeras piezas en el cine como con ésta; aunque, por contra, tampoco dicho director de orquesta neoyorquino se prodigó mucho, posteriormente, en concebir compases para las propias “Far West Movies”.

Durante varias partes del metraje resuena esta tonada, la cual galopa vertiginosa y desprende acción y ánimo, en todo instante, para reflejar a los intrépidos y jóvenes vaqueros que son instruidos por uno más veterano. Insistir en que el mismo John Williams – además de los ya comentados Jerome Moross o Elmer Bernstein – a la hora de crear estos cortes tan clásicos del género oesteño siempre tuvieron todos los influjos de su maestro: Aaron Copland; aunque sin renunciar nunca a su propio sello como es el caso, por ejemplo, del compositor de también La guerra de las galaxias (o sea, Williams); entre otras tantísimas suyas.

-FILM PROTAGONIZADO POR: John Wayne, Roscoe Lee Brown, Coleen Dewhurst, Bruce Dern y Slim Pickens; en los principales papeles.

-DIRECTOR: Mark Rydell.

(W-10) “The man with the armonica” de HASTA QUE LLEGÓ SU HORA (1968)

-APUNTES: Tras la muy popular “Trilogía del Dólar” y a la que ya hemos mencionado antes, parecía que el infalible tridente formado por Sergio Leone, Ennio Morricone y Clint Eastwood se disponían a repetir una cuarta entrega juntos con Hasta que llegó su hora; sin embargo, esto no llegó a tener efecto porque al director Leone se le rompió la baraja debido a serias diferencias con el propio Eastwood. Sin embargo, este último resultó perfectísimamente reemplazado por Charles Bronson, el cual interpreta a ese sujeto de pocas palabras que toca una perturbadora, sintomática, intimidatoria, taciturna, ceremoniosa y enigmática armónica durante toda la cinta.

Este instrumento y sus tres notas que suenan en el film, finalmente, adquieren un crucial y evocador significado por los tintes de mortal revancha que representan durante esta crónica sobre implacables pistoleros. Por otro lado, justo al iniciarse la película, el mismísimo maestro Morricone ya preparó el citado terreno al armonicista justiciero recomendando a Leone colocar tensos sonidos previos de molinos de viento, de pisadas, de moscas, de gotas de agua, de puertas, etc, además de los distintos silencios de los personajes; augurando y garantizando así un conflicto siguiente, el cual será de consideración, apuntalamos.

La música del genio Ennio, como siempre, fue decisiva en cualquier película que participó.

-FILM PROTAGONIZADO POR: Henry Fonda, Claudia Cardinale, Charles Bronson, Gabrielle Ferzetti y Jason Robards.