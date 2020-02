El compositor y guitarrista Paolo Spaccamonti regresa en solitario con Volume Quattro (19) para brindarnos otra colección de piezas instrumentales que bien podrían formar parte de la banda sonora de cualquier film imaginario.

Su tono entre amenazante e hipnótico nos ofrece una lección de post-rock inquieto y vanguardista, alejado de los efectismos y tics del género, bebiendo en ocasiones de la drone music.

Su valía artística está del todo atestiguada a través de sus colaboraciones en vivo junto a componentes de Can, Dirty Three o Six Organ of Admittance, todas ellas bandas indiscutibles a la hora de hablar de experimentación fértil.

La homogeneidad opresiva a la que nos somete el recorrido sonoro cuenta con picos álgidos de inspiración como la amenazante y gótica “Nessun codardo tranne voi” o los dibujos de guitarra perfilados por las bonitas “Paul Dance”, digna de un film de David Lynch, “Tutto vene quel che finisce” o “Diagonal”, cerrando un trabajo disfrutable a poco que seas fan de una escena que no atraviesa precisamente su mejor momento.

Escucha Paolo Spaccamonti – Volume Quattro (Escape from today)