Perfume Genius comparte un concierto para celebrar el aniversario de su disco

Para conmemorar el primer aniversario de Set My Heart on Fire Inmediately, Perfume Genius ha compartido un concierto de presentación al completo en Youtube. Filmado en el Palace Theatre deLos Ángeles, estuvo acompañado por una banda de seis integrantes y un cuarteto de cuerdas.

Perfume Genius (Mike Hadreas) lanzaba IMMEDIATELY Remixes el pasado mes de febrero, un álbum que sirve de compañía al original y que cuenta con un remix de cada una de las canciones de Set My Heart On Fire Immediately respetando la secuencia original y realizados por un elenco estelar que incluye a Jaakko Eino Kaleivi, A.G Cook, Jim-E Stack, Planningtorock, Jenny Hval, Initial Talk, Boy Harsher, Nídia, Danny L Harle, Westerman, Actress, Koreless y Katie Dey.

Disfruta del concierto de Perfume Genius

Estas son las canciones interpretadas en el concierto

You Body Changes Everything

Without You

Describe

Wreath

Valley

Jason

Fool

On The Floor

Hood

Alan

Whole Life

Slip Away

Otherside

Some Dream

Nothing at All

One More try

My Body

Queen

Encore:

Fade Into You

Dreeem

Learning

Normal Song