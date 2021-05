The Black Keys – Delta Kream (Warner Music)

The Black Keys han aprovechado el confinamiento para rendir pleitesía a los clásicos que más les han influenciado y han ido apuntalando ese sonido tan característico. Ese blues rock pantanoso con ecos garageros que hacen de los de Dan Auerbach y Patrick Carney una referencia contemporánea básica.

Dos años después de Let’s Rock, que supuso el retorno al sonido original del grupo, vuelve ese sonido de guitarras, esa atmósfera especial de los amplis de válvulas tan atemporal que tiene buen reflejo en las versiones que contiene este Delta Kream.

Lo curioso del álbum, es que si no tuviéramos conciencia de dónde viene cada una de las canciones, pasaría por un disco de The Black Keys. “Crawling Kingsnake” abre y cierra Delta Kream y nos mete en faena a ritmo pausado de blues hipnótico, un blues que alcanza cotas de genialidad en su visión del “Mellow Peaches” de Big Joe Williams. En esta hora de viaje junto a John Lee Hooker, R. L. Burnside, Junior Kimbrough, Ranie Burnette y compañía, pasaremos de la pegajosa “Going Down South”, a vibrar con el funk setentero de “Going Down South”. Disfrutaremos de los solos de “Stay All Night” y “Poor Boy a Long Way from Home” y vibraremos con la robusta “Coal Black Matte”.

A veces hay que dar un paso atrás para coger impulso, y este viaje retrospectivo y visceral que ha dado el dúo de Akron, no solo suena a diversión por recuperar y reivindicar a sus maestros, sino que vuelve a encarrilarlos y a convertirles en el faro necesario de un género a reivindicar.

Escucha The Black Keys – Delta Kream