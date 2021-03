Peter Hook versiona ‘Ceremony’ junto a un The Smashing Pumpkins

Peter Hook, ex bajista de Joy Division y New Order y ahora miembro de una nueva banda, The Light, que forma junto a su hijo Jack Bates (bajo), Andy Poole (teclados), Paul Kehoe (Batería) y David Potts a la guitarra, se ha aliado con un miembro de The Smashing Pumpkins.

Como parte del reciente evento de recaudación de fondos ‘For The Crew’ de Sweet Relief Musicians Fund, Hook y su hijo se unieron al guitarrista/bajista de The Smashing Pumpkins Jeff Schroeder y al batería Shane Graham para una versión especial en directo del clásico de New Order ‘Ceremony’.

Todos los fondos recaudados por este evento se destinaron a apoyar a los equipos de gira sin trabajo que se han visto gravemente afectados por la pandemia del coronavirus. Puedes colaborar en este enlace.

Escucha “Ceremony” a cargo de Peter Hook y Jeff Schroeder de The Smashing Pumpkins

Te recordamos nuestro especial sobre el 40 anviersario de New Order.