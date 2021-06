Phoenix y Ride su suman a Primavera Sound 2022

El pasado mayo Primavera Sound desvelaba el cartel más ambicioso hasta la fecha. Un festival urbano de 11 días de duración con un cartel excepcional en el que se implicará a toda la ciudad con seis días en el Parc del Fòrum más una fiesta en la playa de Sant Adrià de Besòs y cuatro días en las salas de Barcelona

Los primeros nombres de su cartel (se completará las próximas semanas auguran una mezcla de grandes nombres esperados como Pavement, Tame Impala, Massive Attack o Beck, aparte de de mitos como Bauhaus, Nick Cave and the Bad Seeds o Einstürzende Neubauten, sin olvidar perlas como Charli XCX, Sharon Van Etten o Dua Lipa.

Dos fines de semana que ahora suman dos importantes bandas a su cartel, los franceses Phoenix y los británicos Ride.

Phoenix actuarán el sábado 11 de junio en el Parc del Fòrum. Thomas Mars, Deck ?Arcy, Laurent Brancowitz y Christian Mazzalai volverán así al festival barcelonés casi diez años después de su anterior visita, en 2013, en la que ofrecieron un show que les confirmó como una de las bandas de su generación.

Por su parte Ride, su concierto del miércoles 8 de junio en el Poble Espanyol servirá de homenaje a Going Blank Again y su actuación del jueves 9 de junio en el Parc del Fòrum girará alrededor de Nowhere.

Consulta el interminable cartel del Primavera Sound 2022

OPERATIVA DE ENTRADAS

Todas las entradas ya adquiridas para las ediciones de 2020 y 2021 permitirán asistir a un fin de semana Primavera Sound 2022 Barcelona – Sant Adrià. El comprador deberá escoger: en el caso de las entradas de fin de semana, entre uno de de los dos fines de semana, y también será posible adquirir un upgrade para poder ir a ambos al precio especial de 195 € (+ gastos); en el caso de las entradas de día, tendrá que escoger entre uno de los seis días principales en el Parc del Fòrum, sin importar de qué fin de semana se trate.