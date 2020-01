Posibles reediciones que nos esperan en 2020

Leyendo estos días los discos que llegarán en 2020, la verdad es que pocos de ellos me han llevado al delirium tremens (salvado a The Cure y The Jesus & Mary Chain). Espero que vengan sorpresas y novedades que levanten la moral de este redactor en ciernes. A ver cómo se presenta, en lo musical, este primer compás de la nueva década. En los próximos días te adelantaremos algunos de esos discos en un especial.

Por tanto, y como tenía ganas de escribir, me he puesto a hacer un ejercicio de regresión imaginando discos y ediciones especiales (ya os digo, los discos que he leído que vienen por lontananza apenas me han sacudido del asiento). Así que tengo la boca echa agua por estas ediciones 50 aniversario; Sunflower de los Beach Boys, así como el Let it be de Beatles, Zeppelin y el III, y Bowie con su The man who sold the world. Mi lado trash-metal está de enhorabuena porque los Sabbath celebran la mitad de siglo con su primer y mítico disco del mismo nombre que dio comienzo a la palabra heavy metal. Y mi otro lado, el tecno, anda pegando saltitos porque en ese 1970 salió a la venta la primigenia obra de Kraftwerk. Y uno de mis discos más rallados, el In Rock de los Deep Purple andarán también de onomástica y puede que nos traigan gira conmemorativa.

Recortando una década, -es decir, discos editados en 1980- los Abba y su Super Trouper con cuarenta tacos, aunque todavía andamos esperando un disco prometido hace dos años con algunas canciones inéditas. El Boss podrá tirarse a la carretera para celebrar la onomástica de cuatro décadas del The River. Seguro que caerá edición especial del Double Fantasy made Lennon y la Ono, Talking Heads con Remain in Light, The Alan Parsons Project y su fantástico The Turn of a Friendly Card, The Cure con el Seventeen Seconds y llegan rumores que habrá algo especial 40º aniversario para el Zenyata Mondatta de The Police. Y aunque se ha jubilado, lo mismo a Rosendo le da por homenajear al mítico Más Madera de Leño. De ilusiones también se vive. Y como buen indie ojalá edición especial remasterizada para El Eslabón perdido de las siempre añoradas Vainica Doble que también cumplirá cuatro décadas.

Así que preparen el bolsillo porque si esto es así, viene telita. Al menos que nos pillen en estado de alerta. Si tenemos aseguradas ediciones especiales por los 50º y 40º aniversario de los anteriormente citados, no tengan ninguna duda que los que cumplan tres décadas no se librarán de su correspondiente disco vinilo remasterizado con fotos y material extra. ¿Cuánto apuestan? Ahí va quiénes sacarán –con toda seguridad– especiales 30º aniversario. Y como soy un lince hasta creo saber la frase que acompañará su advertising campaign. Y como esto todo lo demás.

Depeche Mode: Violator. “El disco que convirtió a Depeche en leyendas”

El Último de la Fila: Nuevo pequeño catálogo de seres y estares. “Cuando los últimos fueron los primeros”

George Michael: Listen Without Prejudice. “Y George se hizo adulto”

Héroes del Silencio: Senderos de traición. “Una obra atemporal en su edición más actual”

Juan Luis Guerra 4.40: Bachata rosa. “Cuando toda España quiso ser un pez. Bachata atemporal”.

Radio Futura: Veneno en la piel. “El epitafio musical de Radio Futura como nunca antes lo has escuchado”

Roxette: It Must Have Been Love (No sé si es amor) “Cuando nos enamoramos de Marie Fredriksson y su himno de Pretty Woman”

Snap!: World Power. “El disco que más bailaste en los 90 en su edición más 2020”