Gorillaz nos regalan su documental ‘Reject False Icons’

Gorillaz vuelven a la actividad en forma de documental. Su líder Damon Albarn es el músico más inquieto que conocemos y parece que durante la reciente gira con otro de sus proyectos, The Good, The Bad & The Queen con quienes presentó el reciente Merrie Land (2018), volvió a escribir canciones para su banda virtual y están listos para entrar a grabarlas.

De momento no tenemos noticias de su posible nuevo disco en solitario y menos aún de algo con Blur, pero sí nos llega información sobre Reject False Icons. Un documental sobre Gorillaz que se estrenó en cines de todo el mundo el pasado 16 de diciembre por una sola noche. Según comenta el ilustrador y miembro del grupo Jamie Hewlett, “el documental sigue cada movimiento de Gorillaz a lo largo de tres años en relación a dos de sus álbumes más alabados por la crítica ‘Humanz’ y ‘The Now Now’, así como la gira mundial más ambiciosa de la banda en Europa, América del Norte, América del Sur, México y su propio festival ’Demon Dayz’ en el Reino Unido y Estados Unidos”.

En Reject False Icons podremos encontrarnos con 2D, Murdoc, Noodle & Russel durante una noche y conocer más de su interesante proyecto. Un documental dirigido por Denholm Hewlett y que ya puede disfrutarse en tres partes: